Erbrechen und Schmerzen: Djokovic erlebt historisches US-Open-Aus

Vier Stunden Kampf, fünf Sätze, ein Schock: Djokovic erlebt in New York das früheste Grand-Slam-Aus seit 20 Jahren.

Novak Djokovic erlebte bei den US Open ein dramatisches Erstrunden-Aus. Der serbische Tennisstar unterlag dem argentinischen Außenseiter Mariano Navone in einem zermürbenden Fünf-Satz-Duell mit 6:7(5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Die Partie erstreckte sich über 4:36 Stunden und forderte dem Serben alles ab.

Es war Djokovics 20. Grand-Slam-Auftritt in New York – und das erste Mal, dass er dort bereits in der ersten Runde die Segel streichen musste. Bei schwülen Bedingungen hatte der Weltklassespieler nicht nur mit Navone zu kämpfen, sondern auch mit seinem eigenen Körper. Im dritten Satz musste sich Djokovic auf dem Platz übergeben, später kamen Rücken- und Schulterprobleme hinzu. Vor dem entscheidenden fünften Satz ließ er sich am Rücken medizinisch behandeln.

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Körperlicher Einbruch

Dabei hatte Djokovic vielversprechend begonnen: Im ersten Satz führte er mit 3:0, ehe Navone das Momentum übernahm und den Satz im Tiebreak für sich entschied. Djokovic biss sich durch und holte den zweiten sowie den dritten Satz – doch mit dem körperlichen Einbruch im vierten Durchgang kippte die Partie endgültig. Den fünften Satz verlor er deutlich.

Von der Tribüne aus verfolgten seine Ehefrau Jelena sowie die gemeinsamen Kinder Stefan und Tara das Geschehen hautnah.

Anhaltende Probleme

Nach der Niederlage sprach Djokovic erneut offen über seine gesundheitlichen Probleme. Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen würden ihn inzwischen bei nahezu jedem Match in diesem Jahr begleiten, später kämen Krämpfe und Schmerzen hinzu. Bereits zwei Wochen zuvor hatte der 39-Jährige erklärt, seit mehreren Jahren unter einem gesundheitlichen Problem zu leiden, das ihm vor allem bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit Schwierigkeiten bereite. Seinen bislang letzten Grand-Slam-Titel holte er bei den US Open 2023, als er im Finale Daniil Medvedev besiegte und damit seinen 24. Grand-Slam-Titel gewann.