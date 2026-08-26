Sorge um Djoković vor US-Open-Auftritt: Training nach drei Games abgebrochen

Nur 54 Minuten auf dem Platz – und schon ist Schluss. Novak Djoković sorgt kurz vor den US Open für beunruhigende Schlagzeilen.

Novak Djoković hat ein Sparring-Training mit Zizou Bergs überraschend früh beendet. Nach lediglich drei gespielten Games – zu diesem Zeitpunkt führte Bergs mit 3:0 – entschied der Serbe, die Einheit abzubrechen. Als Ursache wird Erschöpfung vermutet, eine Verletzung schlossen Beobachter vor Ort aus.

Unmittelbar zuvor hatte Djoković gemeinsam mit Aryna Sabalenka im Mixed-Doppel gegen Katerina Siniakova und Henry Patten mit 1:4, 4:2 und 10:2 das Entscheidungs-Tiebreak verloren.

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Fragen zur Verfassung

Wie das Tennisportal Punto de Break berichtet, dessen Reporter vor Ort waren, gibt es keine Hinweise auf eine körperliche Blessur. Vielmehr deutet alles auf schlichte Ermüdung hin – was die Situation jedoch nicht weniger brisant macht. Denn das Mixed-Doppel dauerte keine Stunde: Genau 54 Minuten standen die Akteure auf dem Platz.

In nur vier Tagen – am Sonntag, dem 30. August – beginnen die US Open, der letzte Grand Slam der Saison. Dass Djoković unter diesen Umständen bereits nach einer knapp einstündigen Belastung an seine Grenzen zu stoßen scheint, wirft unweigerlich Fragen über seine Verfassung im wichtigsten Turnier des Spätsommers auf.