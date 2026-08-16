Mitten im Match übergeben – Djokovic enthüllt Gesundheitsproblem

Novak Djoković kämpfte in Cincinnati nicht nur gegen seinen Gegner – sein Körper spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Novak Djoković hat beim ATP-Turnier in Cincinnati einen bitteren Abend erlebt. Der Serbe unterlag dem Weltranglisten-50. Augustin Tirante in einem Match, das körperlich alles abverlangte – und letztlich zu viel. Nach zwei Stunden und 45 Minuten stand die Niederlage fest: 2:6, 6:4, 6:4 aus Djokovics Sicht.

Körperliche Probleme

Djoković kämpfte von Beginn an nicht nur gegen seinen Gegner, sondern gegen seinen eigenen Körper. Schon früh rief er seinem Team zu, dass seine Beine nicht mehr mitmachen. Zu Beginn des zweiten Games folgte eine längere Unterbrechung: Der 24-fache Grand-Slam-Champion setzte sich auf die Bank, musste sich übergeben – und das medizinische Team eilte sofort zu ihm.

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Djokovics Aussagen

Nach dem Match sprach Djoković offen über seine Verfassung. „Ehrlich gesagt war das für mich überhaupt kein angenehmes Match. So habe ich mich auf dem Platz gefühlt. Es ist nicht das erste Mal für mich, und ich nehme an, es wird auch nicht das letzte Mal sein – aber es ist, wie es ist“, sagte er.

Der Grund für seine Probleme liegt laut eigener Aussage in einem gesundheitlichen Leiden, das ihn seit Jahren begleitet: „Es plagt mich schon seit einigen Jahren. Ich habe ziemlich viele Probleme, besonders wenn Luftfeuchtigkeit und Hitze groß sind. Dazu kommt noch die Nervosität, die die Situation zusätzlich verschlimmert.“

Für Tirante geht das Turnier derweil weiter. Im Achtelfinale trifft der Argentinier auf den Spanier Martín Landaluce.