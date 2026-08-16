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Rettungsaktion

Babykatze reist im Motorraum von Slowenien nach Villach

Babykatze reist im Motorraum von Slowenien nach Villach
FOTO: HFW Villach
2 Min. Lesezeit |

Ein winziger blinder Passagier sorgte in Villach für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz – mit einem überraschend guten Ende.

An einem Samstag wurde in Villach ein junges Kätzchen von der Feuerwehr aus einer ungewöhnlichen Notlage befreit – es hatte sich im Motorraum eines in Slowenien zugelassenen Fahrzeugs verirrt. Aufmerksam wurde man auf das Tier, weil eine Passantin das laute Miauen hörte und daraufhin den Fahrzeughalter, einen slowenischen Urlauber, ausrufen ließ. Da es dem Besitzer nicht gelang, das Tier selbständig zu befreien, rief er die Feuerwehr zu Hilfe.

Aufwendige Bergung

Als die Einsatzkräfte auf dem Hotelparkplatz in Villach-Warmbad eintrafen, war das Kätzchen schnell gefunden – es saß im Motorraum des Wagens. Damit das Tier möglichst unbeschadet herausgeholt werden konnte, hoben die Feuerwehrleute das Fahrzeug mit einem Wagenheber an, demontierten das Vorderrad und entfernten Teile des Unterfahrschutzes. Einsatzleiter Marco Benigni sagte, nach einer Stunde sei das Kätzchen befreit gewesen.

Gesund und unverletzt

Zur Sicherheit wurde das Tier anschließend einem Tierarzt in Villach vorgestellt. Dieser stellte fest, dass es sich vermutlich um ein erst rund vier Wochen altes Kätzchen handelte, das gesund und unverletzt war. Der Fahrzeugbesitzer vermutete, dass die kleine Katze möglicherweise bereits in Slowenien unbemerkt in den Motorraum des Fahrzeuges geklettert war und so die Reise bis nach Villach mitgemacht hatte.

Das Kätzchen wird derzeit von einem Feuerwehrmann und seiner Freundin betreut.

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KO KOSMO-Redaktion
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