Hund verletzt Joggerin schwer – Besitzerin läuft einfach davon

Ein Biss, eine Flucht – und eine Joggerin, die sich blutend allein durchschlägt. Die Suche nach der Verantwortlichen läuft.

Am Samstag wurde eine 47-jährige Joggerin in Grieskirchen (Oberösterreich) von einem frei laufenden Hund schwer verletzt. Die Frau war auf einem Feldweg rechts der Trattnach unterwegs – vom örtlichen Freibad kommend in Richtung Unternberg –, als ihr ein Pitbull-Terrier entgegenlief und sie in den Oberschenkel biss. Die Verletzungen waren schwerwiegend.

Ort des Geschehens

Besitzerin flüchtet

Die Besitzerin des Hundes reagierte auf den Vorfall nicht und entfernte sich einfach vom Tatort, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte. Die verletzte Frau schleppte sich daraufhin selbst zurück zum Freibad Grieskirchen, wo eine Passantin auf sie aufmerksam wurde und sie in das örtliche Klinikum brachte.

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Rechtslage eindeutig

Nach § 1320 ABGB ist in Österreich der Tierhalter für Schäden durch ein Tier verantwortlich, wenn er nicht beweist, dass er für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hat. In Oberösterreich gelten American Pit Bull Terrier und deren Kreuzungen als Hunde spezieller Rassen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial, für die im öffentlichen Raum grundsätzlich Leinen- und Maulkorbpflicht vorgesehen ist.

Nach dem Oberösterreichischen Hundehaltegesetz müssen Hunde an öffentlichen Orten im Ortsgebiet entweder an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden, während für als auffällig eingestufte Hunde Leinen- und Maulkorbpflicht besteht.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Grieskirchen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Hundebesitzerin. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/4230 entgegengenommen. Bei der gesuchten Frau handelt es sich um eine schlanke Person Mitte dreißig mit rot-blonden Haaren.