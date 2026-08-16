Polizei nimmt vier mutmaßliche Brandstifter in Kroatien fest

Aufmerksame Bürger brachten die Polizei auf die Spur – jetzt sitzen vier Männer in Gewahrsam und die Ermittler suchen Antworten.

Im Raum Zadar ermittelt die Polizei derzeit gegen vier Personen, die im Verdacht stehen, für mehrere Brände in der Region verantwortlich zu sein. Festgenommen wurden sie am Samstagabend im Gebiet um Benkovac – nachdem aufmerksame Bürger die Behörden auf das verdächtige Verhalten der Gruppe aufmerksam gemacht hatten, wie die Polizeidirektion Zadar mitteilte.

Schnelle Festnahme

Die Meldung über die vier Personen ging kurz nach 20 Uhr ein. Die Beamten rückten umgehend aus und durchkämmten das betreffende Gelände systematisch. Bereits nach kurzer Zeit stießen sie auf das gesuchte Fahrzeug, hielten es an und nahmen alle vier Insassen fest. Seither befinden sich die Männer in Polizeigewahrsam, wo die Ermittlungen gegen sie laufen.

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Drohende Strafen

Je nach Schwere der Tat drohen den Verdächtigen empfindliche Konsequenzen: Fahrlässige Brandstiftung wird mit Geldstrafen zwischen 260 und knapp 2.000 Euro geahndet. Wer vorsätzlich zündelt, muss mit Bußgeldern von bis zu rund 20.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 60 Tagen rechnen.

Werden durch das Feuer Menschenleben gefährdet oder entsteht erheblicher Sachschaden, sieht das Gesetz langjährige Haftstrafen von bis zu 15 Jahren vor.