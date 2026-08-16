Drei Verletzte: Cabrio kracht in McDonald’s-Gastgarten

Ein Cabrio, ein Gastgarten, ein Feiertag – und plötzlich war der Außenbereich eines McDonald’s Einsatzort für Feuerwehr und Rettung.

Am Samstagnachmittag ist in Wiener Neudorf ein weißes Mercedes-Cabrio in den Gastgarten eines McDonald’s-Restaurants gefahren. Bei dem Vorfall wurden drei Personen leicht verletzt: der 69-jährige Lenker, seine Beifahrerin sowie eine Person im Gastgarten. Die Einsatzkräfte versorgten die Betroffenen noch an der Unfallstelle medizinisch, bevor sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Großer Einsatz

Das Fahrzeug war gegen 16:00 Uhr beim Verlassen des Parkplatzes von der Fahrbahn abgekommen und direkt in den Außenbereich des Lokals geprallt. Laut Polizei dürfte der Lenker Gas- und Bremspedal verwechselt haben, wodurch das Auto über einen Randstein in den Gastgarten fuhr. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter Baden sowie vier First Respondern vor Ort. Zusätzlich rückte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die Feuerwehrleute übernahmen die Bergung des Fahrzeugs aus dem Gastgartenbereich.

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Reaktion auf Social Media

Die betroffene McDonald’s-Filiale reagierte auf den Vorfall mit einem Augenzwinkern und wandte sich in den sozialen Medien an die Einsatzkräfte. Sie bedankte sich für den „raschen Einsatz am Feiertag“ und erinnerte ihre Gäste gleichzeitig mit einem Schmunzeln daran: „HIER könnt ihr bitte nicht parken.“