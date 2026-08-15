Mitten im Inferno: Dieser kroatische Feuerwehrmann zeigt großes Herz

Ein Feuerwehrmann, erschöpft vom Kampf gegen die Flammen – und trotzdem hält er inne. Ein Foto geht gerade durch die Herzen Kroatiens.

Unter den vielen erschütternden Bildern, die derzeit aus dem Süden Kroatiens kursieren, sticht eine Aufnahme von der Halbinsel Pelješac besonders hervor. Sie zeigt einen Feuerwehrmann, der mitten im Einsatz gegen die verheerenden Brände in Dalmatien kurz innehält – sichtlich erschöpft, den Körper gezeichnet von stundenlangem Kampf gegen die Flammen – und einer Schildkröte Wasser gibt. Rund 90 Feuerwehrleute und vier Löschflugzeuge waren im Einsatz, um das Feuer auf der Halbinsel zu bekämpfen.

Stille Geste

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Was dieses Bild so bewegend macht, ist nicht nur die Geste selbst, sondern auch der Umstand, wie sie an die Öffentlichkeit gelangte: völlig beiläufig. Die Freiwillige Feuerwehr Korčula, die ihre Mannschaft zur Unterstützung nach Pelješac entsandt hatte, postete das Foto auf ihrem Facebook-Profil – eingereiht zwischen anderen Aufnahmen vom Einsatz, ohne besondere Hervorhebung, ohne jedes Pathos.

Dazu schrieben die Feuerwehrleute schlicht: „Wir beteiligen uns weiterhin aktiv an der Bekämpfung des großen Brandes auf Pelješac! Wir hoffen auf eine ruhige Nacht!“