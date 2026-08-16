Böllerwurf mitten im Freibad: 63-Jähriger landet im Krankenhaus

Ein Böller, ein gezielter Wurf, ein Verletzter – ein Sommertag im Innsbrucker Freibad endet für einen Mann im Krankenhaus.

Am Samstagnachmittag kam es im Innsbrucker Tivoli-Freibad zu einem gefährlichen Vorfall: Unbekannte zündeten einen Böller und warfen ihn gezielt auf einen 63-jährigen Badegast. Der Mann wurde dabei verletzt und musste nach einer ersten Versorgung vor Ort mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

📍 Ort des Geschehens

Mehr als 30 Grad, strahlender Sonnenschein und ein Wochenendtag – das Tivoli-Freibad in Innsbruck war an diesem Samstag gut besucht. Gegen 15.45 Uhr nahm der Badenachmittag jedoch eine unerwartete Wendung. Ein lauter Knall hallte über das Gelände und führte zu aufgeregten Reaktionen unter den Badegästen.

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Gezielte Attacke

Rasch sprach sich unter den Anwesenden herum, was tatsächlich passiert war: Jemand hatte einen Böller gezündet und ihn in Richtung des 63-jährigen Einheimischen geworfen – eine gezielte Attacke mitten im Freibadbetrieb. Zeugen beschrieben die Situation als äußerst hektisch.

„Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es vonseiten der Polizei. Zudem entstand am Handtuch des Mannes ein erheblicher Brandfleck.

Täter flüchtig

Wer für den Angriff verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Den oder die Täter verschluckte die Menge, ohne dass sie gestellt werden konnten. Die Ermittlungen der Polizei laufen.