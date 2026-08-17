Djokovic verrät: So will er seine Karriere beenden

Ein Traumziel, ein letzter Auftritt, eine Flagge auf den Schultern – Djokovic hat seinen Abschied bereits vor Augen.

Novak Djokovic hat verraten, wann er seine Spielerkarriere beenden möchte. Im Gespräch mit der katalanischen Zeitung „Sport“ sprach der serbische Tennisstar über die neue Dokumentation „Wolf in Winter“, seinen langen Weg an die Weltspitze, die Entbehrungen, die dieser Weg mit sich brachte – und seinen Traum, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles noch einmal für Serbien aufzulaufen.

„In den schwierigsten Momenten findest du die innere Stärke und das Vertrauen in dich selbst, die dich weitermachen lassen“, sagte Djokovic. Die Dokumentation begleitet die Karriere eines der erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten: 24 Grand-Slam-Titel, mehr als 1.100 Siege auf der Tour, olympisches Gold und ein Weltranglistenrekord von 428 Wochen an der Spitze der ATP. Den Titel „Wolf in Winter“ versteht Djokovic als Symbol für seine Widerstandsfähigkeit – für die Fähigkeit, auch dann nicht aufzugeben, wenn alle Umstände gegen ihn sprechen.

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Opfer und Verzicht

Dass der Weg dorthin nicht ohne Verzicht zu haben war, macht Djokovic keinen Hehl. „Jeder Weg bedeutet Opfer. Du musst auf etwas verzichten, um dich einer Sache vollständig widmen zu können“, betonte er. Tennis habe ihm weniger Zeit für Freunde, Familie und eine unbeschwerte Jugend gelassen. Bitterkeit empfinde er deswegen keine. „Das ist einfach Teil des Weges.“

Besonders emotional sprach Djokovic über seinen Olympiasieg 2024 in Paris. Mit 37 Jahren, nach vier gescheiterten Versuchen, endlich das Finale zu erreichen, holte er sich die einzige Medaille, die in seiner Sammlung noch fehlte – Gold. Im Endspiel bezwang er Carlos Alcaraz. „Das war wohl der bedeutendste Moment meines Lebens und meiner Karriere“, sagte Djokovic. Dass seine Frau und seine Kinder dabei waren und er den Triumph anschließend in seiner Heimat mit der serbischen Flagge auf den Schultern feiern konnte, machte diesen Moment für ihn noch außergewöhnlicher, wie b92 berichtete.

Olympia 2028

Obwohl das Karriereende näher rückt, hegt Djokovic noch einen klaren Wunsch. „Ich würde gerne bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles dabei sein. Ich glaube, das ist möglich – aber wir werden sehen. Es hängt davon ab, wie mein Körper reagiert, und von vielen anderen Faktoren“, sagte er. Heute bestreitet er weniger Turniere als in früheren Jahren, weil ihm die Balance zwischen Tennis und Privatleben wichtiger geworden ist. „Tennis bleibt der Mittelpunkt meines beruflichen Lebens, aber ich möchte ein Gleichgewicht finden. Ich hoffe, dass ich es zu den Olympischen Spielen schaffe und meine Karriere so beende – mit der Flagge Serbiens auf den Schultern.“

Auf die Frage, ob er nach dem Sehen der Dokumentation irgendetwas bereue, antwortete Djokovic knapp und ohne zu zögern: „Nein. Ich bereue nichts.“ Gute wie schlechte Entscheidungen seien gleichermaßen Teil seines Weges – und er würde die Vergangenheit nicht verändern wollen. „Ich habe nicht immer die klügsten Entscheidungen getroffen, aber all diese Erfahrungen bilden das Fundament meines Lebens, meines Charakters und der Person, die ich heute bin“, so Djokovic.