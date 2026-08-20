„Helft mir!“: Djokovic erzählt von jener Nacht im bombardierten Belgrad

Bomben, Dunkelheit, ein stürzender Junge – Novak Djokovic bricht sein Schweigen über eine Kindheit, die ihn für immer prägte.

Mitten in der Nacht, Belgrad 1999. Ein elfjähriger Junge rennt durch dunkle Straßen, um ihn herum Chaos und Panik – dann verliert er den Boden unter den Füßen. Jahrzehnte später spricht Novak Djokovic erstmals ausführlich über jene Nacht, in der die Bomben auf Jugoslawien fielen und er als Kind allein im Regen lag. In der neuen Prime-Video-Dokumentation „Novak Djokovic: Der Wolf im Winter“, die am 20. August 2026 weltweit veröffentlicht wird, gewährt der 39-Jährige seltene Einblicke in eine Kindheit, die von Krieg, Armut und einem unbedingten Willen geprägt war.

Nacht in Belgrad

Es war März 1999, Djokovic stand wenige Wochen vor seinem zwölften Geburtstag, als die Explosionen Belgrad erschütterten. Das Wohnhaus der Familie verfügte über keinen Schutzraum – also blieb keine Wahl, als in der Dunkelheit zu fliehen. „Es war zwei oder drei Uhr morgens. Es war dunkel. Man sieht Menschen herumlaufen, in Panik“, erzählt Djokovic.

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Jeder habe versucht, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Dann stolperte der Junge und stürzte. Seine Familie bemerkte es nicht und lief weiter. „Ich sah meine Familie 40, 50 Fuß vor mir wegrennen. Ich versuchte zu schreien: ‚Helft mir, helft mir.'“

Doch seine Stimme ging unter. Als er sich umdrehte, sah Djokovic nach eigenen Angaben ein Flugzeug und zwei Bomben, die in der Nähe eines Krankenhauses einschlugen. Er stand allein, durchnässt, in der Dunkelheit. Auch sein Bruder Marko kommt in der Dokumentation zu Wort und erinnert sich an die lähmende Angst jener Nächte – die Familie habe sich gemeinsam in einer Ecke verkrochen und gehofft, dass die Einschläge sie verschonen würden.

Flucht und Opfer

Noch im selben Jahr verließ Djokovic Serbien und wechselte nach München, wo er in der Tennisakademie von Niki Pilic trainierte. Doch der Weg zum Profi hatte seinen Preis. Die finanzielle Last brachte die Familie an den Rand des Ruins – Djokovics Vater habe sich sogar bei „sehr falschen Leuten“, also Kriminellen, Geld geliehen, um die Ausbildung seines Sohnes zu finanzieren.

An einem Tiefpunkt habe er die Familie versammelt und zehn D-Mark auf den Tisch gelegt. Mehr war nicht übrig. Und dennoch gab er seinem Sohn sein Wort, alles für dessen Traum zu tun – unter einer einzigen Bedingung: vollständige Hingabe an den Tennis.

„Ich musste ernster, härter und stabiler werden, mehr ein Mann als ein Junge“, blickt Djokovic zurück. „Ich musste mit 13 Jahren irgendwie ein Elternteil sein. Ich konnte meine Gefühle nicht mehr ausdrücken. Und ich war ein Kind.“