Manche Familiengeschichten warten Jahrzehnte auf ihre Erzählung – und verändern alles, wenn sie endlich ans Licht kommen.

„Das erzählen wir dir später.“ Wer in einer Familie mit Balkan-Wurzeln aufgewachsen ist, kennt diesen Satz. Manche Geschichten aus vergangenen Zeiten blieben unerzählt, weil die Kinder noch zu jung waren. Andere, weil die Eltern selbst nie die Worte dafür fanden. Und manchmal vergehen Jahrzehnte, bis man begreift, was die eigene Familie wirklich durchlebt hat.

Als Kind nimmt man diese Antwort hin. Man spielt weiter, geht zur Schule und verliert das Thema irgendwann aus den Augen. Die Geschichte der eigenen Eltern erscheint simpel: Sie sind nach Österreich gekommen und haben sich hier ein neues Leben aufgebaut. Erst im Erwachsenenalter wird klar, dass hinter diesem einen Satz oft weit mehr verborgen liegt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Verborgene Anfänge

Viele Eltern schildern ihren Kindern nicht, wie hart die ersten Jahre in Österreich tatsächlich waren. Sie berichten vielleicht nicht davon, wie knapp das Geld war, wie beengt die erste Wohnung oder wie mühsam der Weg zur deutschen Sprache war. Wie schmerzhaft die Sehnsucht nach der Familie in der alten Heimat war – oder dass ein Elternteil zunächst allein in Österreich ankam, während der Rest der Familie zurückblieb.

Für die Kinder sollte Österreich vor allem eines bedeuten: ein besseres Leben. Was dem vorausging, wurde mitunter bewusst im Verborgenen gehalten.

Mit den Jahren verändert sich auch der Blick auf Mutter und Vater. Auf einmal fragt man sich, wie alt die Mutter eigentlich war, als sie ihre Heimat hinter sich ließ. Wie jung der Vater gewesen sein muss, als er zum ersten Mal allein in einem fremden Land arbeitete.

Dann erschließen sich einem vielleicht auch Dinge, die im Kindesalter unverständlich blieben. Warum immer gespart wurde. Warum Sicherheit für die Eltern so einen hohen Stellenwert hatte. Warum sie darauf bestanden, dass ihre Kinder eine solide Ausbildung bekommen. Die Migration der Eltern bekommt plötzlich eine ganz andere Dimension.

Spätes Erzählen

Dennoch kann eine Frage bestehen bleiben: Warum mussten manche Geschichten so lange warten? Vielleicht wollten die Eltern ihre Kinder schützen. Vielleicht konnten sie selbst lange Zeit nicht darüber sprechen. Gerade in Familien, die durch Migration, Krieg, Trennung oder schwierige Lebensumstände geprägt wurden, gibt es oft Geschichten, über die jahrzehntelang geschwiegen wird.

Die Geschichten der Eltern erklären nicht alles. Aber sie können dabei helfen, die eigene Familie mit anderen Augen zu sehen. Denn hinter Mama und Papa standen einmal zwei junge Menschen mit eigenen Träumen, die vielleicht andere Vorstellungen davon hatten, wo sie ihr Leben verbringen würden.

Nicht nur: „Woher kommen wir?“ Sondern: „Wie war dein Leben, bevor ich da war?“ Denn jede Familie trägt Geschichten in sich. Manche werden erzählt, wenn man zehn Jahre alt ist. Andere erst mit dreißig.

Und manche drohen irgendwann verloren zu gehen, wenn niemand mehr danach fragt.