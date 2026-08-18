„Woher kommst du wirklich?“ – Das Leben der Diaspora

In Österreich wird man gefragt, woher man „wirklich“ kommt. Am Balkan hört man nach wenigen Sätzen: „Du bist doch aus Österreich.“ Für viele Menschen der zweiten Generation beginnt genau da die Frage: Wo gehöre ich eigentlich hin?

In Wien geboren. Österreichische Schule. Österreichischer Job. Freunde, Wohnung und Alltag in Österreich.

Und trotzdem reicht manchmal schon der Nachname, damit die Frage kommt: „Woher kommst du?“

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„Aus Wien.“

„Nein, ich meine ursprünglich.“

Viele Menschen mit Wurzeln in Bosnien, Serbien, Kroatien oder Montenegro kennen solche Gespräche seit ihrer Kindheit.

Doch interessant wird es, sobald sie im Sommer in das Herkunftsland ihrer Eltern fahren. Denn dort passiert häufig genau das Gegenteil.

Plötzlich heißt es: „Austrijanac.“ „Bečlija.“ „Došli ovi iz Austrije.“

Zu Balkan für Österreich, zu österreichisch für den Balkan

Es beginnt oft mit kleinen Dingen.

Mit einem Akzent, den man selbst kaum bemerkt. Mit einem deutschen Wort, das mitten im Satz auftaucht. Mit der Frage, warum Geschäfte sonntags geöffnet haben oder warum jemand eine Rechnung nicht mit Karte zahlen kann.

Am Balkan merkt man plötzlich, wie österreichisch man eigentlich geworden ist.

Man denkt vielleicht anders über Pünktlichkeit, Arbeit, Behörden oder Geld. Kinder sind an andere Regeln gewöhnt. Manche kulturellen Selbstverständlichkeiten der Eltern wirken plötzlich gar nicht mehr selbstverständlich.

Und genau dann erlebt eine Generation ein eigenartiges Gefühl: Sie hat zwei Heimaten – und kann sich trotzdem in beiden manchmal wie ein Gast fühlen.

„Unsere Leute“ – aber wer sind eigentlich unsere Leute?

Zu Hause wird BKS gesprochen, zumindest mit den Eltern oder Großeltern. Man kennt die Musik, das Essen und die Familiengeschichten. Man weiß, wo Papa aufgewachsen ist und welche Straße zur Wohnung von Oma führt.

Gleichzeitig hat man vielleicht nie länger als vier Wochen am Stück dort gelebt.

Österreich wiederum ist kein Urlaubsort. Es ist der Ort, an dem man morgens aufsteht und sein echtes Leben lebt.

Deshalb kann die klassische Frage „Bist du Österreicher oder Bosnier, Serbe, Kroate beziehungsweise Montenegriner?“ für viele fast falsch klingen.

Denn die Antwort kann ganz einfach sein: beides.

Eine Identität muss kein Entweder-oder sein

Vielleicht ist genau das die Realität der Diaspora, über die zu selten gesprochen wird.

Eine Person kann österreichisch sein und gleichzeitig die Heimat ihrer Eltern lieben. Sie kann Deutsch als stärkste Sprache haben und trotzdem bei einem Lied aus der Kindheit Gänsehaut bekommen. Sie kann sich in Wien zuhause fühlen und trotzdem jedes Mal ein besonderes Gefühl haben, wenn hinter der slowenischen Grenze die ersten Schilder Richtung Zagreb, Banja Luka, Sarajevo oder Belgrad auftauchen.

Das eine macht das andere nicht weniger echt.

Und vielleicht müssen Menschen, die zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind, irgendwann gar nicht mehr entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.

Denn möglicherweise ist genau dieses Dazwischen längst ihre eigene Heimat.