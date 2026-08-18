Der traurigste Tag des Sommers: Abschied von der Familie

Drei Wochen lang war wieder alles wie früher: Oma kocht, Opa wartet vor dem Haus, die Cousins sind jeden Abend da. Dann kommt der Tag, den niemand mag – die Rückfahrt nach Österreich.

Der Kofferraum ist voll. Taschen mit Kleidung, Geschenken, Lebensmitteln und Dingen, die man eigentlich gar nicht mitnehmen wollte, werden noch irgendwie zwischen die Koffer geschoben. Vor dem Haus stehen Oma und Opa. Einer sagt zum dritten Mal, dass man vorsichtig fahren soll. Der andere fragt, ob wirklich alles eingepackt wurde.

Und obwohl jeder genau weiß, dass dieser Moment kommen wird, fühlt er sich jedes Jahr gleich an.

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Für viele Familien aus Bosnien, Serbien, Kroatien und Montenegro bedeutet der Sommer nicht einfach Urlaub. Es ist die Zeit, in der eine Familie für ein paar Wochen wieder vollständig ist.

Ein paar Wochen wieder wie früher

Kinder, die in Wien, Graz oder Linz leben, verbringen plötzlich jeden Tag mit ihren Großeltern. Frühstück gibt es nicht unterwegs, sondern am gemeinsamen Tisch. Die Cousins wohnen nicht hunderte Kilometer entfernt, sondern zwei Straßen weiter. Man geht zu Verwandten, sitzt abends draußen und hört Geschichten, die man während des restlichen Jahres meistens nur über WhatsApp oder Viber mitbekommt.

Gerade für Kinder entsteht innerhalb weniger Tage eine eigene kleine Welt. Oma weiß genau, was sie gerne essen. Opa lässt Dinge durchgehen, bei denen Mama und Papa längst Nein gesagt hätten. Und aus dem täglichen „Wann fahren wir wieder nach Hause?“ wird irgendwann die Frage: „Warum müssen wir eigentlich schon zurück?“

Dann steht plötzlich das Auto vor der Tür

Der letzte Morgen ist anders. Niemand sagt es laut, aber alle wissen, was bevorsteht. Es wird noch einmal Kaffee gemacht, noch einmal gemeinsam gegessen. Großeltern stecken den Enkeln heimlich Geld zu. Irgendjemand bringt noch schnell eine Tasche mit Paprika, Käse, Süßigkeiten oder selbst gemachten Spezialitäten.

Dann kommen die Umarmungen.

„Javi se kad stigneš.“ – Melde dich, wenn du angekommen bist. Ein Satz, den wahrscheinlich Millionen Menschen aus der Diaspora kennen.

Man winkt aus dem Auto. Manche weinen offen, andere erst einige Kilometer später. Und oft sitzen auch Kinder plötzlich still auf der Rückbank, die wenige Stunden zuvor noch nicht ins Auto steigen wollten.

Zwei Zuhause, aber nie alle Menschen an einem Ort

Das ist vielleicht eine der schwierigsten Seiten eines Lebens zwischen Österreich und dem Balkan: Egal, wo man gerade ist, irgendjemand fehlt.

In Österreich wartet das eigene Leben – Schule, Arbeit, Freunde und Alltag. Am Balkan bleiben Menschen zurück, die man liebt und die mit jedem Jahr ein wenig älter werden.

Und deshalb bedeutet der Satz „Vidimo se dogodine“ – wir sehen uns nächstes Jahr für viele weit mehr als eine Verabschiedung.

Er ist ein Versprechen.