Mehr Geld ab 2027: So viel bleibt Ihnen wirklich netto übrig

Trotz Sparpaket steigen 2027 die Nettolöhne – doch für Pensionisten gibt es eine bittere Kehrseite.

Ab Jänner 2027 werden die Netto-Einkommen in Österreich trotz laufender Sparmaßnahmen steigen – und zwar infolge der schrittweisen Beseitigung der sogenannten kalten Progression. Jene schleichende Steuererhöhung, die entsteht, wenn Lohnerhöhungen durch die Inflation aufgezehrt werden, ohne dass die Steuertarife angepasst werden, wird seit 2023 teilweise zurückgedrängt. Auch für das kommende Jahr ist festgelegt, dass die Entlastung mindestens zwei Drittel der Inflation umfassen wird.

Im Detail werden die Grenzen der einzelnen Lohnsteuerstufen um jenen Inflationswert angehoben, der sich aus dem Zeitraum Juli 2025 bis Juni 2026 ergibt. Für 2027 gilt dabei automatisch für alle Tarifstufen ein Ausgleich in Höhe von zwei Dritteln der rollierenden Inflation – einzige Ausnahme bildet die höchste Stufe, die ab einem Jahreseinkommen von einer Million Euro greift.

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Pensionen unter Druck

Die Maßnahme wird auch im Jahr 2027 zu einer – wenn auch überschaubaren – Entlastung der Haushalte führen. Auf Basis der prognostizierten Werte, die Finanz.at zur Verfügung stellt, lässt sich die konkrete Höhe bereits jetzt berechnen. Der auf der Plattform verfügbare Brutto-Netto-Rechner berücksichtigt bereits die neuen Steuertarife sowie eine Prognose der relevanten Absetzbeträge. Noch nicht eingearbeitet ist hingegen die Aufwertungszahl zur Sozialversicherung, die erst gegen Jahresende veröffentlicht wird und die Höchstbeitragsgrundlage entsprechend nach oben verschiebt.

Laut Budgetbegleitgesetz 2027–2028 wird die Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung für Versicherte der Pensionsversicherungsanstalt und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau im Jahr 2027 7.410 Euro monatlich (14-mal jährlich) betragen. Für Versicherte der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen liegt sie bei 8.645 Euro monatlich (12-mal jährlich). Zusätzlich ist vorgesehen, dass die tägliche Höchstbeitragsgrundlage neben der regulären Erhöhung mit der Aufwertungszahl im Jahr 2027 außerordentlich um 5 Euro angehoben wird, was einer zusätzlichen monatlichen Erhöhung von 150 Euro entspricht.

Auch bei den Pensionen zeichnen sich ab 2027 Veränderungen ab – allerdings mit einem Wermutstropfen. Grundlage für die Pensionsanpassung ist grundsätzlich die durchschnittliche Inflation zwischen August des Vorjahres und Juli. Für das Kalenderjahr 2027 werden Pensionen bis zu einem monatlichen Gesamtpensionseinkommen von 6.930 Euro um 2,95 Prozent erhöht, während Pensionen über diesem Betrag um einen Fixbetrag von 204,44 Euro pro Monat angehoben werden. Die Ausgleichszulagenrichtsätze werden um 3,3 Prozent erhöht. Im Vergleich zur rollierenden Inflation, die nach aktuellen Berechnungen 3,35 Prozent beträgt, bedeutet dies für viele Pensionistinnen und Pensionisten einen weiteren realen Kaufkraftverlust.

Gesetzliche Zielsetzung

Im Bundesfinanzgesetz 2027 wird die Zielsetzung hinter der Maßnahme klar benannt: Es solle die „inflationsbedingte Ausweitung der Abgabenbelastung eliminiert und die Steuerbelastung im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer stabilisiert“ werden. Darüber hinaus wolle man die „Abgabenbelastung auf den Faktor Arbeit weiter reduzieren“. Zugleich wird im Gesetzestext festgehalten, dass „aktuelle Budgetkonsolidierungserfordernisse zu berücksichtigen (Streichung eines Drittels im Rahmen der Abgeltung der kalten Progression)“ seien.

Eine offiziell vom Bundesministerium für Finanzen veröffentlichte neue Steuertabelle liegt bislang allerdings noch nicht vor.

Die genannten Berechnungen und Ergebnisse stehen daher unter dem Vorbehalt möglicher Abweichungen von der bisherigen Vorgehensweise bei der Abschaffung der kalten Progression für 2027.