„Mama, gdje su meine Sachen?“ – So spricht die Diaspora-Generation

Deutsch und BKS, mitten im Satz vermischt – für viele Diaspora-Familien ist das keine Ausnahme, sondern die eigene Sprache.

„Mama, gdje su meine Sachen?“ – Wer das zum ersten Mal hört, mag kurz stutzen. In zahlreichen Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien, die heute in Österreich leben, ist genau das jedoch gelebter Alltag. Wenn Deutsch und Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch im Gespräch nahtlos ineinander übergehen, entsteht etwas Eigenes: eine Familiensprache, die nirgendwo sonst existiert.

„Hast du gesehen, wo mein punjač ist?“ „Na stolu. Aber räum deine Sachen diesmal bitte weg.“ „Dobro, ich mach’s später.“ Wer in einer solchen Familie aufgewachsen ist, erkennt diese Dialoge sofort. Deutsch und BKS wechseln sich mitten im Satz ab – manchmal sogar innerhalb eines einzigen Satzes. Nicht aus Unwissenheit, nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil sich diese Mischung im Laufe der Jahre ganz von selbst ergeben hat.

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Zwei Sprachen, eine Welt

Für viele Kinder der Diaspora war Deutsch von Anfang an die Sprache des öffentlichen Lebens – des Kindergartens, der Schule, der Freundschaften, später der Arbeit. Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch hingegen gehörte zu Hause dazu, war die Sprache der Eltern und Großeltern. Doch mit der Zeit lassen sich diese beiden Sphären nicht mehr klar voneinander trennen.

Manche Wörter kommen auf BKS schneller in den Sinn, andere klingen auf Deutsch einfach natürlicher. Bestimmte Dinge sagt man unweigerlich in der Sprache, in der man sie als Kind erlebt hat. So entsteht, ohne dass es je jemand bewusst geplant hätte, eine Sprache, die untrennbar zur eigenen Familie gehört.

Für viele der zweiten und dritten Generation stellt sich irgendwann eine vertraute Erkenntnis ein: Die Sprache der Eltern wird verstanden – aber selbst sprechen fällt schwer. Wenn die Oma in raschem Tempo erzählt, folgt man ihr mühelos. Doch sobald man selbst antworten soll, fehlen plötzlich die Worte.

Besonders deutlich wird das bei Besuchen in der alten Heimat. Die Verwandten stellen eine Frage, man versteht sie auf Anhieb – und antwortet auf Deutsch. Manche empfinden das als peinlich, andere haben gelernt, es mit Humor zu nehmen. Und wieder andere beginnen erst im Erwachsenenalter, die Sprache ihrer Eltern gezielt zu erlernen.

Eigene Ausdrücke, eigene Welt

Doch die Familiensprache erschöpft sich nicht im Wechsel zwischen Deutsch und BKS. Fast jede Familie pflegt ihre ganz eigenen Ausdrücke, Spitznamen und Redewendungen – grammatikalisch vielleicht nicht immer einwandfrei, aber seit Jahrzehnten fest verankert im gemeinsamen Sprachschatz. Vielleicht hat die Oma ein Wort ihr Leben lang anders ausgesprochen. Vielleicht hat ein Kleinkind einmal einen Begriff erfunden, den die ganze Familie seither übernommen hat.

Für Außenstehende sagt das nichts. Für die Familie kann ein einziges solches Wort genügen, um sofort Bilder und Gefühle aus der Kindheit wachzurufen.

Die Sprache der Diaspora folgt ohnehin eigenen Gesetzmäßigkeiten. Deutsch ist die Sprache, in der man arbeitet, studiert und das Leben gestaltet. BKS ist vielleicht die Sprache, in der Mama schimpft, Oma Geschichten erzählt und Papa zum Essen ruft.

Wie klingt die Sprache in Ihrer Familie? Welche Wörter oder Ausdrücke gibt es nur bei Ihnen zu Hause?