„Warum keinen von uns?“ – Wenn die Familie beim Partner mitredet

Liebe kennt keine Herkunft – zumindest theoretisch. In vielen Balkan-Familien beginnt die Diskussion jedoch spätestens dann, wenn Sohn oder Tochter einen Partner nach Hause bringt, der „nicht von uns“ ist.

Er ist nett, hat einen guten Job und behandelt die Tochter respektvoll. Eigentlich müsste alles passen.

Doch dann kommt die Frage: „A odakle je?“ – Woher kommt er?

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Und plötzlich spielt es doch eine Rolle, ob der neue Partner Bosnier, Kroate, Serbe, Montenegriner, Österreicher oder etwas ganz anderes ist.

Gerade in Familien der Balkan-Diaspora treffen bei Beziehungen oft zwei Generationen aufeinander, die völlig unterschiedlich über Herkunft und Partnerschaft denken.

„Unsere Leute verstehen uns besser“

Viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen Partner aus derselben Kultur. Nicht unbedingt aus Ablehnung gegenüber anderen – sondern weil sie glauben, dass dadurch vieles einfacher wird.

Die gleiche Sprache. Ähnliche Familienstrukturen. Dasselbe Essen. Ähnliche Vorstellungen von Feiertagen, Hochzeiten oder dem Umgang mit Eltern und Großeltern.

Für manche Eltern bedeutet ein Partner „von uns“ auch die Hoffnung, dass Sprache und Tradition in der nächsten Generation erhalten bleiben.

Doch für ihre Kinder sieht die Realität oft anders aus.

Aufgewachsen in Österreich

Wer in Wien, Graz oder Linz geboren wurde, lernt Menschen aus unterschiedlichsten Ländern kennen. Freundeskreise sind gemischt, Beziehungen entstehen in der Schule, beim Studium oder am Arbeitsplatz.

Die Frage nach Nationalität steht dabei häufig nicht an erster Stelle.

Und genau hier kann es zu Konflikten kommen. Denn während Eltern vielleicht denken: „Warum suchst du dir keinen aus unserer Kultur?“, fragt sich die jüngere Generation: „Warum sollte ich jemanden nach seinem Pass auswählen?“

Wenn aus Sorge Druck wird

Problematisch wird es, wenn aus einer familiären Präferenz eine Erwartung wird.

Manche hören Sätze wie: „Mit ihr kannst du unsere Sprache nicht sprechen.“ Oder: „Was werden die Verwandten sagen?“ Andere erleben subtileren Druck – etwa wenn ein Partner ständig mit früheren Beziehungen oder potenziellen „passenderen“ Kandidaten verglichen wird.

Besonders schwierig wird es, wenn Religion, Nationalität oder alte Konflikte aus dem ehemaligen Jugoslawien plötzlich in eine Beziehung der nächsten Generation hineingetragen werden.

Denn zwei Menschen können längst weiter sein als ihre Familien.

Und wenn es ernst wird?

Spätestens bei Hochzeit und Kindern tauchen neue Fragen auf.

Welche Sprache sprechen wir zu Hause? Wo wird geheiratet? Welche Feiertage werden gefeiert? Welchen Namen bekommen die Kinder? Und welche Traditionen bleiben bestehen?

Solche Fragen können auch Paare mit derselben Herkunft beschäftigen. In binationalen Beziehungen werden sie allerdings sichtbarer.

Am Ende zählt etwas anderes

Herkunft kann verbinden. Eine gemeinsame Sprache und ähnliche Traditionen können vieles erleichtern.

Doch sie garantieren keine glückliche Beziehung.

Und vielleicht ist genau das für manche Eltern der schwierigste Schritt: zu akzeptieren, dass ihre Kinder zwar ihre Wurzeln übernommen haben – aber ihre Partner selbst wählen.

Denn am Ende entscheidet nicht, aus welchem Land jemand kommt, sondern wie er mit dem Menschen umgeht, den man liebt.