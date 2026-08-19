Wiener Luxus-Palais steht zum Verkauf – Preis bis zu 17 Millionen Euro

Ein Wiener Palais mit bewegter Geschichte steht zum Verkauf – und das Angebot hat es in jeder Hinsicht in sich.

Wer über das nötige Budget verfügt, findet auf willhaben derzeit ein ungewöhnliches Angebot: Das Palais Mautner Jäger in Wien-Landstraße steht zum Verkauf. Interessenten haben dabei die Wahl zwischen zwei Varianten: Entweder sie erwerben das Objekt im bestehenden Zustand um 12,5 Millionen Euro, oder sie entscheiden sich für eine vollständig sanierte Version, die mit 17 Millionen Euro veranschlagt wird.

Umbau mit Pool

Für einen möglichen Umbau liegen bereits konkrete Pläne vor. „Eine aktuelle Planung zum Aus- und Umbau eine Erweiterung auf insgesamt vier Stockwerke mit einer Nutzfläche von ca. 1.455 m² umfasst. Es sollen dabei luxuriöse Wohnbereiche, ein Wellnessbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbereich sowie eine Tiefgarage inklusive KFZ-Aufzug entstehen“, heißt es in der Objektbeschreibung des Immobilienmaklers Lifestyle Properties auf willhaben. Auch das auf dem Grundstück befindliche Pförtnerhäuschen soll um ein Dachgeschoss aufgestockt werden.

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Trotz der geplanten Modernisierungsmaßnahmen soll der historische Charakter des Gebäudes gewahrt bleiben. „Wer sich für die bereits geplante Revitalisierung des Anwesens entscheidet, darf sich sicher sein, dass der Fokus dabei auf der Erhaltung des historischen Charakters liegt, denn: Die Restaurierung wird von Testor & Partner in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt vorgenommen“, heißt es seitens Lifestyle Properties.

Historisches Erbe

Das Gebäude im barockklassizistischen Stil geht auf die Belle Époque zurück. Die Villa wurde 1902 nach Plänen des Architekten Franz R. Neumann in Zusammenarbeit mit Hertha Jäger und ihrem Mann Gustav Jäger errichtet. Hertha Jäger, geborene Mautner Markhof, gab den Bau als Bauherrin in Auftrag – daher auch der Name des Palais. Hertha Jäger war als Frauenrechtsaktivistin tätig und galt als bedeutende Salonnière.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das Palais zu einem Begegnungsort für Künstler und Intellektuelle der Wiener Gesellschaft. Die Villa steht seit 1991 unter Denkmalschutz und wird laut Bundesdenkmalamt unter fachlicher und wissenschaftlicher Begleitung qualitätsvoll generalsaniert.

Das Gesamtgrundstück erstreckt sich über 2.026 Quadratmeter, wovon 1.516 Quadratmeter auf einen parkähnlich gestalteten Garten entfallen. Die aktuelle Nutzfläche des Palais beläuft sich auf 793 Quadratmeter, die sich auf drei Obergeschosse sowie ein Kellergeschoss verteilen.

Zum Anwesen zählt darüber hinaus ein im Garten gelegenes Pförtnerhäuschen.