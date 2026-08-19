Niemand holt sie ab: Tausende Tote bleiben zurück

Tausende Tote, die niemand abholt – in Kanada wächst eine stille Krise, die tief in die Gesellschaft blicken lässt.

In Kanadas bevölkerungsreichsten Provinzen Quebec und Ontario registrieren die zuständigen Behörden einen deutlichen Zuwachs an Verstorbenen, die niemand beerdigt – weil keine Angehörigen vorhanden sind oder diese die Kosten nicht tragen können. Fachleute machen dafür soziale Isolation und wirtschaftliche Notlagen verantwortlich.

Wie das Büro des leitenden Gerichtsmediziners in Ontario bekannt gab, wurden in der Provinz im vergangenen Jahr rund 1.710 Tote nicht abgeholt. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es 691 Fälle, im Jahr 2010 lediglich 189. Der Großteil entfiel auf Toronto, die bevölkerungsreichste Metropolregion des Landes, wo allein 1.138 solcher Fälle verzeichnet wurden.

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Torontos Zahlen

In Toronto war in 23 Prozent der Fälle finanzielle Überforderung der Grund dafür, dass Angehörige die Verstorbenen nicht übernahmen – Bestattungen können in Kanada rasch mehrere Tausend Dollar kosten. In weiteren 35 Prozent der Fälle ließen sich überhaupt keine Angehörigen ermitteln. Auf nicht beanspruchte sterbliche Überreste von Föten entfielen laut Gerichtsmedizin 28 Prozent der Fälle.

Laut mehreren aktuellen Erhebungen liegen die durchschnittlichen Kosten eines traditionellen Begräbnisses mit Erd­bestattung in Kanada bei rund 7.800 bis 8.000 kanadischen Dollar, wobei nationale Durchschnittswerte von 7.793 Dollar für ein Begräbnis ausgewiesen werden.

In Quebec wurden im Jahr 2025 insgesamt 992 Körper nicht abgeholt, die meisten davon in Montreal. Das teilte Santé Quebec mit, die staatliche Trägergesellschaft des öffentlichen Gesundheitssystems der Provinz. Im Jahr 2020 hatte diese Zahl noch bei 448 gelegen, 2010 bei 355.

In der Provinz Québec kann für Personen, deren eigene Ressourcen für ein Begräbnis nicht ausreichen, eine spezielle Beihilfe für Bestattungskosten von bis zu 2.500 kanadischen Dollar gewährt werden, die ganz oder teilweise die Bestattungskosten übernimmt.

Vulnerable Gruppen

In derartigen Situationen übernimmt die Provinz die Zuständigkeit für die sterblichen Überreste sowie für deren Einäscherung oder Beisetzung. Das Montrealer Forschungszentrum Cremis weist darauf hin, dass es sich in der Region bei den Betroffenen häufig um ältere Menschen handelt, die allein – sei es zu Hause oder im Krankenhaus – sterben.

Männer sind dabei deutlich überrepräsentiert: Zwischen 2014 und 2023 machten sie 85 Prozent der erfassten Fälle aus.

Als besonders vulnerable Gruppen gelten Migranten und obdachlose Personen.