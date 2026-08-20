Betrunkener klaut Bus und fährt mit seinen Freunden los um zu feiern

Ein gestohlener Bus, selbsternannter Fahrer, Graben – und über 50 Vorstrafen: Dieser Fall hat eine lange Vorgeschichte.

Ein 58-jähriger Mann ist vom Amtsgericht Virovitica wegen der unbefugten Nutzung eines fremden Fahrzeugs zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt worden – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Auslöser des Verfahrens war eine ebenso dreiste wie skurrile Busfahrt im September 2024.

Der Mann stieg in Virovitica in ein Fahrzeug des Unternehmens Cazmatrans ein, in dessen Zündschloss der Schlüssel steckte, und fuhr damit nach Stari Gradac. Dort gab er sich in einem Lokal als Busfahrer aus und bot einigen Gästen an, sie mit dem Bus ins benachbarte Okrugljaca zu fahren, um dort gemeinsam etwas zu trinken. Die Anwesenden nahmen das Angebot an.

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Fahrt im Graben

Einem Zeugen zufolge stiegen fünf Personen zu – ohne zunächst Verdacht zu schöpfen. Im Nachbardorf angekommen, kehrte die Gruppe in einem Lokal ein und trank zwei Runden. Anschließend sollte die Rückfahrt angetreten werden.

Doch bereits beim Rangieren nahm die Fahrt ein unrühmliches Ende: Das Heck des Busses geriet beim Rückwärtsfahren in den Graben einer Böschung. Die Passagiere mussten das Fahrzeug verlassen und sich in der Umgebung nach Hilfe umsehen. Schließlich fand sich ein Mann mit einem Traktor bereit, den Bus wieder freizuziehen.

Nach diesem Zwischenfall war das Vertrauen der Gruppe offenbar endgültig aufgebraucht. Laut Zeugenaussagen wirkte der selbsternannte Fahrer stark alkoholisiert. Die Mitfahrer entschieden sich daher, den Heimweg zu Fuß anzutreten – was sie anderthalb Stunden kostete.

Der 58-Jährige setzte sich dennoch erneut ans Steuer. Der Bus wurde später in Turnasica aufgefunden und zurückgelassen. Im Fahrzeuginneren machten die Ermittler aufschlussreiche Funde: ein Mobiltelefon, eine Bankkarte sowie persönliche Dokumente des Mannes.

Jahrzehnte als Busdieb

Vor Gericht bestritt der Angeklagte jede Beteiligung – er habe den Bus weder genommen noch gefahren. Das Gericht schenkte dieser Darstellung keinen Glauben und wertete die Zeugenaussagen als glaubwürdig. Besonderes Gewicht erhielt dabei die Vorgeschichte des Mannes: Seine kriminelle Laufbahn reicht mehrere Jahrzehnte zurück und weist eine auffällige Häufung von Delikten rund um Fahrzeuge – insbesondere Busse – auf.

Das Urteil verweist auf mehr als 50 frühere Verurteilungen, darunter 15 rechtskräftige wegen unbefugter Nutzung fremder beweglicher Sachen. Medienberichten zufolge soll sein erster Busdiebstahl bereits aus dem Jahr 1986 stammen. Finanzielle Motive oder der Gedanke an einen Weiterverkauf sollen dabei keine Rolle gespielt haben. Der Mann soll selbst angegeben haben, dass er schlicht gerne Bus fährt.

Das Fahrzeug aus dem Vorfall von 2024 trug erhebliche Schäden davon. Laut Unternehmensangaben waren Scheiben, Kotflügel, die Windschutzscheibe, Türen und das Zündschloss in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Reparatur wurde letztlich nicht mehr in Betracht gezogen – der Bus wurde ausgemustert.