Hammer, Messer, Faustschläge: Mann sorgt für Großeinsatz in Wien

Hammer, Messer, Fäuste – ein 32-Jähriger sorgte in Wien für einen gefährlichen Einsatz mit Ansage.

Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr wurde ein 32-jähriger Österreicher im Bereich der Erdberger Lände in Wien-Erdberg von der Polizei festgenommen. Vorausgegangen war ein Zwischenfall im nahegelegenen Rochuspark, wo der Mann durch massiv aggressives Auftreten aufgefallen war. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem der Mann mit einem Hammer auf Gegenstände eingeschlagen und lautstark geschrien hatte – so lautstark und bedrohlich, dass Passanten den Park aus Furcht verließen.

Widerstand gegen Polizei

Als die Beamten eintrafen und den 32-Jährigen anhielten, leistete er weiterhin Widerstand und verweigerte jede Kooperation. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er einen Hammer sowie ein Messer im Hosenbund versteckt hatte. Obwohl er versuchte, sich aus dem Griff der Polizisten zu befreien, gelang es den Beamten, ihm beide Gegenstände abzunehmen.

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Anschließend schlug der Mann mehrfach mit den Fäusten auf die Einsatzkräfte ein, woraufhin er unter Einsatz von Körperkraft zu Boden gebracht und festgenommen wurde.