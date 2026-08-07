Randale im Stadtpark: Betrunkener verletzt Polizisten – Großeinsatz

Ein aggressiver Mann sorgte im Wiener Stadtpark für einen Großeinsatz – und hinterließ dabei auch einen verletzten Beamten.

Im Wiener Stadtpark kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Bereits im Vorfeld soll er Rettungssanitäter attackiert und versucht haben, auf sie einzuschlagen. Zur Unterstützung der Beamten der Polizeiinspektion Brandstätte wurden daraufhin zusätzliche Kräfte der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage angefordert.

Angriff auf Beamte

Am Einsatzort angekommen, trafen die Beamten auf einen Mann, der lautstark schrie. Im Zuge der Identitätsfeststellung soll er unvermittelt versucht haben, einen der Polizisten mit einem Faustschlag zu treffen. Die Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin fest.

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Die Festnahme gestaltete sich alles andere als reibungslos: Der Mann wehrte sich mit erheblicher Gegenwehr, wobei ein Beamter eine Knieverletzung erlitt und seinen Dienst vorzeitig beenden musste. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille.

Der Mann befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.