Donau-Nickerchen: Video des schläfrigen Serben aufgetaucht

Ein Nickerchen auf der Donau wird einem Serben fast zum Verhängnis – die Strömung entscheidet, wohin die Reise geht.

Wer auf einem Luftmatratzenring auf der Donau einschläft, riskiert mehr als einen Sonnenbrand – das musste ein serbischer Staatsbürger am Abend des 3. August am eigenen Leib erfahren. Nahe der rumänischen Ortschaft Svinița trieb ihn die Strömung des Flusses unbemerkt immer weiter vom Ufer weg, bis er sich schließlich in rumänischen Gewässern befand.

Um 20.40 Uhr ging über den Notruf 112 ein Hilferuf ein: Eine Person in akuter Gefahr treibe auf der Donau. Eine bereits auf dem Fluss patrouillierende Einheit der rumänischen Grenzpolizei konnte den Mann kurz darauf ausfindig machen.

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Rettung auf der Donau

Die Beamten trafen ihn im Wasser treibend an, wo er lautstark um Hilfe rief, zogen ihn an Bord und brachten ihn sicher an Land. Dort übernahmen Rettungskräfte die Erstversorgung. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert – Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegenüber den Einsatzkräften rekonstruierte der Serbe nach seiner Rettung den Hergang des Vorfalls. Er habe auf dem aufblasbaren Schwimmring geschlafen und dabei nicht wahrgenommen, wie ihn die Donauströmung stetig weiter abtrieb. Erst als die Lage bedrohlich wurde, habe er um Hilfe gerufen.

Nachdem die medizinische Versorgung abgeschlossen und alle erforderlichen Kontrollen durchgeführt worden waren, übergaben die rumänischen Behörden den Mann an die zuständigen serbischen Stellen.