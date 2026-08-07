KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Badeunfall

Donau-Nickerchen: Video des schläfrigen Serben aufgetaucht

Donau-Nickerchen: Video des schläfrigen Serben aufgetaucht
Foto: Poliţia de Frontieră Română
2 Min. Lesezeit |

Ein Nickerchen auf der Donau wird einem Serben fast zum Verhängnis – die Strömung entscheidet, wohin die Reise geht.

Wer auf einem Luftmatratzenring auf der Donau einschläft, riskiert mehr als einen Sonnenbrand – das musste ein serbischer Staatsbürger am Abend des 3. August am eigenen Leib erfahren. Nahe der rumänischen Ortschaft Svinița trieb ihn die Strömung des Flusses unbemerkt immer weiter vom Ufer weg, bis er sich schließlich in rumänischen Gewässern befand.

Um 20.40 Uhr ging über den Notruf 112 ein Hilferuf ein: Eine Person in akuter Gefahr treibe auf der Donau. Eine bereits auf dem Fluss patrouillierende Einheit der rumänischen Grenzpolizei konnte den Mann kurz darauf ausfindig machen.

Rettung auf der Donau

Die Beamten trafen ihn im Wasser treibend an, wo er lautstark um Hilfe rief, zogen ihn an Bord und brachten ihn sicher an Land. Dort übernahmen Rettungskräfte die Erstversorgung. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert – Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegenüber den Einsatzkräften rekonstruierte der Serbe nach seiner Rettung den Hergang des Vorfalls. Er habe auf dem aufblasbaren Schwimmring geschlafen und dabei nicht wahrgenommen, wie ihn die Donauströmung stetig weiter abtrieb. Erst als die Lage bedrohlich wurde, habe er um Hilfe gerufen.

Nachdem die medizinische Versorgung abgeschlossen und alle erforderlichen Kontrollen durchgeführt worden waren, übergaben die rumänischen Behörden den Mann an die zuständigen serbischen Stellen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Migrantenalltag
„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland
| Insolvenz
Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus
| Naturkatastrophe
Dramatisches Erdbeben-Video: Ärzte halten Patienten am OP-Tisch fest
| Stallbrand
Inferno auf Bauernhof: Über 1.000 Schweine sterben in den Flammen
| Verkehrsunfall
4-Jähriger vor den Augen seiner Eltern tödlich erfasst
MEHR AKTUELLE NEWS