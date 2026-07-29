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Messerangriff

Messerangriff am Westbahnhof: Frau bei Streit verletzt

Messerangriff am Westbahnhof: Frau bei Streit verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Streit eskaliert, eine Frau wird verletzt – der Wiener Westbahnhof wird zum Schauplatz eines Messerangriffs.

Ort des Geschehens

Am Dienstagabend kam es am Wiener Westbahnhof zu einem Messerangriff, der einen Großeinsatz der Behörden auslöste. Innerhalb kurzer Zeit trafen mehrere Polizeistreifen sowie Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien am Bahnhof ein, um das verletzte Opfer zu versorgen.

Streit eskaliert

Nach Angaben von Augenzeugen soll eine Frau bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden sein. Vorausgegangen war demnach ein Streit zwischen ihr und einem Mann, der schließlich in Gewalt mündete.

Über die Hintergründe der Attacke herrschte zunächst Unklarheit. Die Polizei sicherte das Tatortumfeld und leitete umgehend Ermittlungen ein. Ob im Zuge des Einsatzes ein Verdächtiger festgenommen werden konnte, war zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Die Untersuchungen zum genauen Hergang dauern an.

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KO KOSMO-Redaktion
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