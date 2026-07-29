Bis zu 40 Grad: Österreich vor extremer Hitzewelle

Österreich steuert auf eine neue Hitzewelle zu – und die Temperaturen könnten dabei Extremwerte erreichen.

Ein stabiles Hochdruckgebiet dominiert laut Unwetterzentrale (uwz.at) am Mittwoch weite Teile Mittel- und Südeuropas. Das Wetter zeigt sich verbreitet sonnig, trocken und ruhig. Aus Südwesteuropa strömen dabei zunehmend heiße Luftmassen heran, die die Temperaturen im weiteren Verlauf der Woche erheblich in die Höhe treiben werden.

Am Mittwoch dominiert weitgehend der Sonnenschein, wenngleich vor allem im Westen einzelne Wolkenfelder durchziehen. Im Bergland sind im Tagesverlauf vereinzelte Hitzegewitter möglich, die zwar selten auftreten, aber lokal heftig ausfallen können – mit ergiebigen Regenmengen und Hagel. Fernab der Alpen präsentiert sich das Wetter hingegen den ganzen Tag über freundlich und niederschlagsfrei. Im Donauraum weht mäßiger, stellenweise auch lebhafter Wind aus östlicher bis südöstlicher Richtung. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 29 und 36 Grad.

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Hitzewelle verschärft sich

Der Donnerstag zeigt sich überwiegend sonnig, wobei von Beginn an einzelne Wolken über den Himmel ziehen. Vor allem im östlichen Berg- und Hügelland entstehen tagsüber Quellwolken, aus denen sich am Nachmittag vereinzelte Hitzegewitter entwickeln können. In den meisten Teilen des Landes bleibt es jedoch trocken. Der Wind weht in der Regel schwach, die Temperaturen klettern auf 31 bis 38 Grad und die Hitze nimmt weiter zu.

Am Freitag setzt sich das hochsommerliche Wetter fort. Über den Bergen sind am Nachmittag allenfalls vereinzelte Gewitter möglich, die punktuell größere Regenmengen bringen können. Im überwiegenden Teil des Landes bleibt es aber weiterhin trocken. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 33 bis 39 Grad, im östlichen Flachland sind vereinzelt sogar 40 Grad möglich.

Wochenende betroffen

Auch über das Wochenende hält die Hitzewelle an. Am Samstag bringt nach aktuellem Stand eine schwache Kaltfront häufigere Gewitter, die dann nicht mehr nur auf das Berg- und Hügelland beschränkt bleiben.

Besonders in der Westhälfte des Landes geht die Temperatur dabei etwas zurück.