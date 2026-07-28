Tausende Kilometer entfernt: Kinder entdecken ihre zweite Heimat

38 Kinder aus Kanada, eine Reise nach Dalmatien – und eine Sprache, die plötzlich mehr ist als Wochenendunterricht.

Sie wachsen Tausende Kilometer von Kroatien entfernt auf, lernen die Sprache nach dem regulären Unterricht und tanzen Folklore in einer kanadischen Kleinstadt. Für 14 kroatische Familien war es nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun: eine gemeinsame Reise nach Dalmatien – damit ihre Kinder die Heimat nicht länger nur aus Familiengeschichten kennen.

38 Kinder aus London, Ontario, erleben diese Geschichten derzeit hautnah. Gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften und Mitgliedern des Folkloreensembles „Dubrovnik“ sind sie gegenwärtig in Kroatien unterwegs.

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Die Reisegruppe entstammt einer kroatischen Gemeinschaft, in der sich aktuell 14 Familien aktiv einbringen. Über eine kroatische Schule, eine Folkloregruppe und kulturelle Veranstaltungen versuchen die Eltern, Sprache und Brauchtum an die jüngere Generation weiterzutragen.

In Kroatien angekommen, stand zunächst Split auf dem Programm. Von dort aus führte die Gruppe weiter zur Festung Klis; weitere kroatische Städte sind noch geplant.

Rückkehr zu Wurzeln

Die Fahrt ist eingebettet in das Programm „Povratak korijenima“ (Rückkehr zu den Wurzeln). Es geht dabei nicht um eine dauerhafte Rücksiedlung, sondern darum, jungen Menschen jene Geschichte, Sprache und Kultur näherzubringen, die ihre Familien auch nach Jahrzehnten im Ausland noch immer mit Kroatien verbindet.

Für viele Kinder der kroatischen Diaspora beginnt Heimat mit Erzählungen. Mit Geschichten über das Dorf der Großeltern, über Sommer am Meer, Familienfeste, Kirchen, Lieder und Gerichte – Dinge, deren Namen sie kennen, obwohl sie weit entfernt davon aufgewachsen sind.

Ihr eigentlicher Alltag spielt sich in Kanada ab. Dort besuchen sie die Schule, verbringen Zeit mit Freunden und wachsen in erster Linie mit Englisch auf. Kroatisch kommt hinzu – meist am Wochenende oder nach dem regulären Schulunterricht.

Das fordert nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern einiges ab. Eine Sprache bleibt nicht allein dadurch lebendig, dass sie gelegentlich im Familienkreis gesprochen wird. Sie braucht andere Kinder, gemeinsame Erlebnisse und Gelegenheiten, sie auch außerhalb der eigenen vier Wände anzuwenden.

Genau hier setzt die kroatische Gemeinschaft in London, Ontario, an. Marina Sesar, Präsidentin des Folkloreensembles „Dubrovnik“ und Lehrerin an der dortigen kroatischen Schule, erklärt, das zentrale Ziel sei der Erhalt der kroatischen Sprache und Identität. Die Gemeinschaft wachse und hoffe, künftig noch mehr junge Familien einzubinden.

Identität ohne Druck

Für Kinder kann eine solche Reise etwas verändern. Eine Festung, die bisher nur auf einer Buchseite existierte, steht plötzlich vor ihnen. Die Sprache, die zu Hause vor allem mit Eltern oder Großeltern gesprochen wird, ist auf einmal allgegenwärtig.

Auch das Bewusstsein, mit dieser Familiengeschichte nicht allein zu sein, kann prägend wirken. In Kanada gehören die Kinder einer Minderheit an. In Kroatien begegnen sie Menschen, deren Namen, Lieder und Bräuche ihnen vertraut vorkommen.

Die Verbindung wird mit jeder Generation schwieriger aufrechtzuerhalten. Die erste Auswanderergeneration trägt meist noch eine unmittelbare Erinnerung an Kroatien in sich – das Leben vor der Emigration, die eigene Schule, die Nachbarschaft, die Verwandtschaft.

Deren Kinder wachsen häufig bereits zwischen zwei Ländern auf. Bei den Enkeln hingegen besteht die Verbindung oft nur noch aus Sommerreisen, Familienerzählungen und einzelnen kroatischen Wörtern.

Das bedeutet nicht, dass die jüngere Generation ihrer Herkunft gleichgültig gegenübersteht. Ihre Beziehung zu Kroatien ist schlicht eine andere. Das Land ist für sie nicht automatisch ein früherer Lebensmittelpunkt, sondern ein Teil ihrer familiären Identität.

Genau darin liegt die eigentliche Herausforderung für die Eltern: Sie möchten etwas weitergeben, das ihren Kindern wirklich etwas bedeuten soll – ohne daraus eine Verpflichtung zu machen.

Sprache und Herkunft können rasch zum Druckmittel werden. Kinder hören dann, sie müssten besser Kroatisch sprechen, öfter die Verwandten anrufen oder deutlicher zeigen, dass sie stolz auf ihre Wurzeln sind.

Doch Verbundenheit entsteht selten durch Vorwürfe. Sie wächst durch positive Erfahrungen: durch Freundschaften, Musik, Essen, gemeinsame Reisen und das Gefühl, willkommen zu sein – auch wenn die Grammatik nicht immer stimmt.

Ante Caleta, Leiter der Spliter Niederlassung der Kroatischen Auswandererstiftung, brachte es beim Empfang der Familien auf den Punkt: Geschichte und Tradition blieben unvollständig, wenn sie nicht mit Menschen und ihren Lebensgeschichten verbunden würden. Besonders wertvoll sei es, Kinder zu erleben, die auf einem anderen Kontinent aufwachsen und dennoch die kroatische Sprache und Identität pflegen.