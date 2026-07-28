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Schockfund

Lebende Geburt enthüllt Erschreckendes: Fünf Babyleichen in Kartons versteckt

Lebende Geburt enthüllt Erschreckendes: Fünf Babyleichen in Kartons versteckt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

In einer Wohnung in Südfrankreich macht die Polizei einen grausigen Fund – ausgelöst durch eine Geburt, die alles ans Licht bringt.

In der südfranzösischen Stadt Orange sind in der Wohnung eines Paares die sterblichen Überreste von fünf Säuglingen entdeckt worden. Die Leichen lagen in Kartons versteckt – gefunden wurden sie, nachdem die Frau am Montag ein lebendes Kind zur Welt gebracht hatte. Das geht aus Informationen hervor, die am Dienstag aus Ermittlerkreisen bekannt wurden. Eine offizielle Stellungnahme der Staatsanwaltschaft blieb zunächst aus.

Die Staatsanwaltschaft in Nîmes hat Ermittlungen wegen Mordverdachts eingeleitet und eine Obduktion der Überreste angeordnet. Die beiden älteren Kinder des Paares im Alter von acht und neun Jahren wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Der am Sonntag geborene Säugling soll vorläufig außerhalb der Familie untergebracht werden, bis ein Jugendrichter über das weitere Vorgehen entscheidet.

Ähnlicher Fall

Bereits im Februar war im ostfranzösischen Besançon eine 50-jährige Frau festgenommen worden, nachdem Ermittler in ihrem Gefrierschrank die Leichen zweier Babys sichergestellt hatten.

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