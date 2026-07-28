Kosmisches Doppel-Ereignis: Warum der 12. August 2026 Geschichte schreibt

Ein kosmisches Doppelereignis kündigt sich an – und Österreich ist mittendrin. Der Augusthimmel 2026 verspricht Außergewöhnliches.

Am Abend des 12. August 2026 steht Österreich ein astronomisches Ereignis bevor, das seinesgleichen sucht: eine partielle Sonnenfinsternis von einer Stärke, wie sie hierzulande zuletzt bei der totalen Sonnenfinsternis des Jahres 1999 zu erleben war. Während die sogenannte Totalitätszone über Grönland, Island und Spanien verläuft – wo der Mond die Sonne für mehrere Minuten vollständig verdecken wird –, bleibt das Ereignis für Österreich partiell. Viele Astronominnen und Astronomen zählen eine totale Sonnenfinsternis zu den eindrucksvollsten Naturphänomenen, die der Himmel zu bieten hat. Als besonders günstige Beobachtungsstandorte gelten Nordspanien sowie die Balearen.

Kurz vor dem Sonnenuntergang schiebt sich der Mond vor die Sonnenscheibe und bedeckt sie von Wien aus gesehen zu rund 89 Prozent. Der Zeitpunkt der maximalen Verfinsterung fällt jedoch nahezu auf die Minute genau mit dem Sonnenuntergang zusammen, sodass das eigentliche Höchstmaß der Finsternis in Österreich nicht mehr vollständig beobachtet werden kann. In Wien beginnt das Ereignis um 19.22 Uhr, das Maximum wird gegen 20.13 Uhr erreicht – lediglich eine Minute, bevor die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Wie lange die Finsternis tatsächlich verfolgt werden kann, hängt dabei vom jeweiligen Standort sowie von Geländeerhebungen und Gebäuden in der Umgebung ab.

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Die Bedeckungsgrade variieren je nach Standort in Österreich: Während in Wien rund 87 Prozent und in Salzburg rund 89 Prozent der Sonnenscheibe beim Sonnenuntergang bedeckt sind, werden österreichweit Werte zwischen etwa 84 und 93 Prozent erreicht.

„Auch wenn wir in Österreich keine totale Sonnenfinsternis erleben werden, erwartet uns ein außergewöhnliches Naturereignis“, erklärt Michael Feuchtinger, Direktor der astronomischen Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen. Eine vergleichbar starke Verfinsterung habe es seit 1999 nicht mehr gegeben. „Besonders reizvoll ist die Beobachtung unmittelbar vor Sonnenuntergang, wenn sich die verfinsterte Sonne tief über dem Horizont zeigt“, so der Experte.

Perseiden ohne Mondlicht

Doch der 12. August 2026 hält noch ein weiteres Highlight bereit: In derselben Nacht erreicht der Perseiden-Meteorstrom seinen jährlichen Höhepunkt. Da eine Sonnenfinsternis zwingend bei Neumond stattfindet, ist der Nachthimmel diesmal frei von störendem Mondlicht – eine Konstellation, die nahezu ideale Voraussetzungen für die Beobachtung der berühmten Sternschnuppen schafft. Unter idealen Beobachtungsbedingungen wird eine Meteorrate von bis zu etwa 100 Sternschnuppen pro Stunde erwartet, was den Tag insgesamt zu einem der bemerkenswertesten Astronomie-Ereignisse des laufenden Jahrzehnts werden lässt.

Wiener Veranstaltungen

Rund um die Sonnenfinsternis organisieren die Wiener Volkshochschulen mehrere Informations- und Beobachtungsveranstaltungen. An der Neuen Donau werden Solar Viewer für die gefahrlose Beobachtung ausgegeben. Auch auf der Dachterrasse der VHS Wien-Urania besteht bei entsprechendem Wetter die Möglichkeit, das Ereignis zu verfolgen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird im Dachsaal ein kommentierter Livestream aus verschiedenen Teilen Europas übertragen.

Bereits am 10. August, zwei Tage vor dem Ereignis, stimmt das Planetarium Wien sein Publikum auf das Himmelsspektakel ein. Bei der Spezialveranstaltung „Eine Reise durch die Nacht – Sonnenfinsternis“ wird in der Planetariumskuppel die Sonnenfinsternis simuliert, die Totalität über Spanien erläutert und praktische Hinweise zur sicheren Beobachtung gegeben.

Der Eintrittspreis beträgt elf Euro.