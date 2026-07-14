Sternschnuppen, Sonnen- und Mondfinsternis – Dieser August wird astronomisch

Der August 2025 hält gleich mehrere seltene Himmelsereignisse bereit – darunter eines, das zuletzt vor 26 Jahren so eindrucksvoll zu sehen war.

Der August hält für Himmelsbeobachter gleich mehrere bemerkenswerte Ereignisse bereit – darunter sowohl eine partielle Sonnen- als auch eine partielle Mondfinsternis. Den astronomischen Höhepunkt des Monats markiert der 12. August: Kurz vor Sonnenuntergang wird die Sonne über Österreich zu nahezu 90 Prozent vom Mond verdeckt sein. Vollständig verfinstert zeigt sich die Sonne hingegen in Spanien, auf Grönland und in Island.

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond auf seiner Bahn zwischen Erde und Sonne tritt und seinen Schatten auf die Erdoberfläche wirft – ein Vorgang, der ausschließlich während der Neumondphase möglich ist, also dann, wenn der Mond von der Erde aus betrachtet in der Nähe der Sonne steht. Da die Mondumlaufbahn gegenüber der Ekliptikebene um etwa fünf Grad geneigt ist, überdeckt der Erdtrabant die Sonnenscheibe im Durchschnitt zweimal jährlich zumindest teilweise. Sichtbar ist das Phänomen dabei jedoch stets nur von bestimmten Teilen der Erde aus.

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Totale Sonnenfinsternis

Die totale Sonnenfinsternis am Mittwoch, dem 12. August, verläuft entlang eines Pfades, der von der Nordküste Sibiriens über den Arktischen Ozean, Ostgrönland und den westlichsten Zipfel Islands bis nach Spanien reicht. Ihr Ende findet das Ereignis bei den Balearen, wo auf Mallorca die Totalität knapp vor Sonnenuntergang eintritt. In Österreich wird der Mond in den Abendstunden desselben Tages rund 90 Prozent der Sonnenscheibe bedecken.

Alexander Pikhard, Leiter der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, ordnet das Ereignis in einen historischen Rahmen ein: „Das ist die stärkste Verfinsterung seit dem 11. August 1999, als in weiten Teilen Österreichs eine totale Finsternis zu sehen war.“ Die Eklipse setzt um 19.22 Uhr Wiener Zeit ein und erreicht ihr Maximum um 20.13 Uhr – bereits im Sonnenuntergang. „Das bedeutet, dass typische Erscheinungen eines solchen Ereignisses, wie das fahle Finsternislicht und die spürbare Abkühlung, nicht so markant wahrgenommen werden können“, so Pikhard.

Zur sicheren Beobachtung einer partiellen Sonnenfinsternis wird von Fachstellen ausdrücklich empfohlen, ausschließlich spezielle Finsternisbrillen oder Sonnenfilterfolien zu verwenden, da ein Blick ohne geeigneten Schutz zu schweren Augenschäden führen kann.

Perseiden & Mondfinsternis

Die Neumondphase rund um die Sonnenfinsternis bietet zugleich ideale Voraussetzungen für die Beobachtung von Sternschnuppen. In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht der Meteorstrom der Perseiden sein jährliches Maximum. Jedes Jahr Mitte August durchquert die Erde die Staubspur, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Umlaufbahn hinterlässt. Die winzigen Partikel dringen mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein, verglühen dabei und erzeugen die charakteristischen Leuchtspuren am Nachthimmel. Ihren Namen verdanken die Perseiden dem Umstand, dass die Meteore scheinbar aus der Richtung des Sternbilds Perseus zu kommen scheinen.

Knapp zwei Wochen nach der Sonnenfinsternis folgt ein weiteres Himmelsereignis: In der Morgendämmerung des Freitags, 28. August, ist eine partielle Mondfinsternis zu beobachten, die in Österreich zumindest teilweise sichtbar sein wird. Der Mond geht im Verlauf der partiellen Verfinsterung unter. Das Ereignis beginnt um 4.34 Uhr, das Maximum wird kurz nach 6 Uhr erwartet.