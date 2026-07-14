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Vermisstenfall

Sie braucht dringend ihre Medikamente: Wo ist die 14-jährige Eleonora?

Sie braucht dringend ihre Medikamente: Wo ist die 14-jährige Eleonora?
FOTO: LPD Wien
1 Min. Lesezeit |

Seit Dienstagvormittag fehlt von einer 14-Jährigen jede Spur – und die Zeit drängt, denn sie braucht dringend ihre Medikamente.

Dienstagvormittag gegen 9 Uhr verließ die 14-jährige Eleonora ohne Vorankündigung die Wohnung ihrer Eltern – seitdem fehlt von ihr jede Spur. Telefonisch ist das Mädchen nicht erreichbar, ihr Aufenthaltsort ist unbekannt.

Besonders besorgniserregend ist dabei der gesundheitliche Aspekt: Eleonora ist aufgrund einer Erkrankung auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen – diese ließ sie jedoch zurück.

Polizei sucht Zeugen

Nachdem die Eltern das Verschwinden ihrer Tochter bei der Polizei angezeigt hatten, wurden umgehend umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Polizei wendet sich nun mit einem Aufruf an die Bevölkerung und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 01-31310-24351 oder direkt bei jeder Polizeiinspektion gemeldet werden.

Eleonora ist 14 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und rund 55 Kilogramm schwer. Sie hat braune Augen und lange braune Haare.

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