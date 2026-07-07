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Vermisstenfall

Von Toilette im Einkaufszentrum verschwunden: Suche nach Neunjähriger

Von Toilette im Einkaufszentrum verschwunden: Suche nach Neunjähriger
FOTO: LPD Wien
2 Min. Lesezeit |

Ein Einkaufszentrum, ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit – und ein Kind ist spurlos verschwunden.

Ort des Geschehens

Die Wiener Polizei hat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem neunjährigen Mädchen gebeten, das am Montagabend im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf verschwunden ist. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Das Kind hat dunkle Augen sowie langes dunkles Haar und war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem grauen Kapuzenpullover, kurzen blauen Jeansshorts und weißen Sandalen bekleidet. Sachdienliche Hinweise können beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67800 oder in jeder Polizeiinspektion abgegeben werden.

Spur verloren

Laut Polizeiangaben vom Dienstag befand sich das Mädchen am Montag gemeinsam mit einem Betreuer in dem Einkaufszentrum. Als die Neunjährige die Sanitäranlage aufsuchte, verlor sich ihre Spur. Die zuständige Betreuungseinrichtung der Stadt Wien verständigte daraufhin die Polizei.

Die Obsorge für das Kind liegt bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, der MA 11. Das Mädchen lebe „in einer Einrichtung eines Trägers, mit dem wir zusammenarbeiten“, erklärte eine Sprecherin der Behörde.

Ermittlungen laufen

Gegenüber der APA teilte die Landespolizeidirektion Wien mit, dass die Neunjährige in den vergangenen zwei Jahren bereits mehrfach als abgängig gemeldet worden sei. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so eine Polizeisprecherin.

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