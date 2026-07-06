Seit Freitagabend spurlos weg: Wer hat Johannes H. gesehen?

Seit Freitagabend fehlt von Johannes H. aus der Steiermark jede Spur – nun läuft ein öffentlicher Sucheinsatz.

Seit Freitagabend, dem 3. Juli 2026, fehlt von Johannes H. aus Pölfing-Brunn im Bezirk Deutschlandsberg jede Spur. Der 59-Jährige wurde zuletzt gegen 21 Uhr im Bereich der Mittelstraße gesehen – seitdem gilt er als vermisst. Die Vermisstenplattform „Österreich findet euch“ hat einen öffentlichen Aufruf gestartet und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Ort des Geschehens

Beschreibung des Vermissten

Laut der veröffentlichten Vermisstenmeldung ist Johannes H. männlich, 59 Jahre alt und in Pölfing-Brunn wohnhaft. Seine Körpergröße wird mit etwa 165 bis 170 Zentimetern angegeben, er hat hellbraune Haare und trägt einen Dreitagebart. Besondere Merkmale wurden in der Meldung nicht angeführt.

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Bei Vermisstenfällen können auch vermeintlich unbedeutende Wahrnehmungen ausschlaggebend sein. Wer Johannes H. seit dem Freitagabend gesehen hat – etwa auf einer Straße, in einem Geschäft, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der näheren Umgebung von Pölfing-Brunn – wird gebeten, diese Beobachtung zu melden.

Hinweise erwünscht

Die Plattform „Österreich findet euch“ weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Hinweis von Bedeutung sein kann. Personen mit Informationen zum möglichen Aufenthaltsort von Johannes H. werden gebeten, sich unverzüglich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden oder ihre Angaben direkt über die Vermisstenplattform weiterzuleiten.