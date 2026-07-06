Gratis-TV auf Knopfdruck: Diese VLC-Funktion kennt kaum jemand

Ein kostenloser Mediaplayer, über 1.800 TV-Sender weltweit – und das völlig legal. Das steckt dahinter.

Wussten Sie, dass sich der weit verbreitete und kostenlos erhältliche Mediaplayer VLC mit wenigen Handgriffen in ein vollwertiges TV-Empfangstool verwandeln lässt? Sowohl auf dem Desktop als auch auf Smartphones und Tablets ermöglicht die Software den direkten Zugriff auf mehr als 1.800 Fernsehsender aus aller Welt – ohne Registrierung, ohne zusätzliche Programme und vollkommen legal. Die rechtliche Unbedenklichkeit ist dabei an eine Bedingung geknüpft: Die verwendete M3U-Playlist darf ausschließlich Sender enthalten, die vom jeweiligen Anbieter für den freien Empfang freigegeben wurden.

Technische Grundlage ist die sogenannte „Free TV“-Playlist, ein offenes Community-Projekt, das frei empfangbare TV-Streams aus zahlreichen Ländern zusammenführt. Das Angebot umfasst internationale Nachrichtenkanäle, Musik- und Unterhaltungsprogramme, Sportübertragungen, Regionalsender sowie eine Vielzahl von Spartenkanälen – von Europa über Nordamerika bis nach Asien und Südamerika. In der Praxis sind je nach Standort und Tageszeit zwischen 1.500 und 1.800 Sender stabil nutzbar.

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Technisches Prinzip

Das Prinzip dahinter ist technisch unkompliziert: Statt einer herkömmlichen TV-App oder eines Webplayers greift VLC auf eine M3U-Playlist zurück. Diese Datei enthält strukturierte Streaming-Links zu den einzelnen Sendern. Die Streams selbst stammen ausnahmslos aus öffentlich zugänglichen Quellen – darunter Free-to-Air-Angebote, Webstreams und offene IPTV-Dienste – und lassen sich direkt im VLC Media Player wiedergeben.

Einrichtung im VLC

Der Weg zur Senderliste gestaltet sich wie folgt: Zunächst wird der Link zur Free-TV-Playlist im M3U-Format benötigt. Die im Artikel beschriebene, communitygepflegte Free-TV-Playlist für weltweite, frei empfangbare Sender ist über die URL https://raw.githubusercontent.com/Free-TV/IPTV/master/playlist.m3u8 direkt als M3U-Playlist in VLC nutzbar. Anschließend öffnet man den VLC Media Player und navigiert unter macOS über „Ablage“ zu „Netzwerk öffnen“, unter Windows über „Medien“ zu „Netzwerkstream öffnen“. Die URL der M3U-Datei wird in das entsprechende Eingabefeld eingefügt.

Die Senderliste ist danach unter macOS direkt in der linken Seitenleiste des Players abrufbar; unter Windows gelangt man über „Ansicht“ und „Wiedergabeliste“ dorthin. Der Wechsel zwischen den Kanälen funktioniert anschließend wie bei einem klassischen TV-Menü.

Die Übertragungsqualität ist von Sender zu Sender unterschiedlich und reicht von SD bis HD. Da es sich um frei verfügbare Streams handelt, sind gelegentliche Ausfälle oder Änderungen im Senderbetrieb möglich.