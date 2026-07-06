21-Jähriger prügelte Mann in Wien zu Tode – WEGA stürmt Wohnung

Ein Abend endet tödlich – ein Mann stirbt nach einem brutalen Angriff in Wien. Nun sitzt ein Verdächtiger in Haft.

In der Nacht auf den 28. Juni wurde ein Mann leblos auf einer Wiese im Bereich der Zieritzgasse entdeckt – es war gegen 23.10 Uhr. Umgehend eingeleitete Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg: Der Mann erlag seinen Verletzungen kurz darauf in einem Krankenhaus.

Wie das Landeskriminalamt Wien im Zuge seiner Ermittlungen feststellte, war das Opfer zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit einer Frau unterwegs. Zwei Personen auf E-Scootern hatten das Paar zuvor provoziert und attackiert. Einer der Verdächtigen schlug dem Mann mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und ins Gesicht und wandte sich anschließend der Begleiterin zu, der er unter Androhung weiterer Gewalt Bargeld abverlangte. Danach ergriffen beide Tatverdächtigen die Flucht.

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Festnahme in Donaustadt

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger als mutmaßlicher Haupttäter ausgeforscht werden. Unter Beteiligung der Sondereinheit WEGA wurde er in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt festgenommen. Dabei stellten die Beamten mehrere Beweismittel sicher, darunter Kleidungsstücke mit Blutspuren.

Auch die 21-jährige Begleiterin des Festgenommenen wurde einvernommen. Beide legten teilweise Geständnisse ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 21-Jährige in eine Justizanstalt überstellt; seine Begleiterin wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Das Ergebnis der Obduktion zur genauen Todesursache liegt noch nicht vor.