KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bombendrohung

Bombendrohung am Zeugnistag – WEGA stürmt Schulgebäude

Bombendrohung am Zeugnistag – WEGA stürmt Schulgebäude
Foto: epa/CHRISTIAN BRUNA
1 Min. Lesezeit |

Polizei und WEGA rücken zur Vienna Business School Augarten aus – eine telefonische Drohung versetzt den Bezirk in Alarmbereitschaft.

Gegen 9 Uhr rückten Einsatzkräfte der Wiener Polizei sowie der WEGA zur Vienna Business School Augarten aus, nachdem dort eine telefonische Drohung eingegangen war. Der Einsatz dauerte zu diesem Zeitpunkt noch an, die Schule wurde systematisch durchsucht.

Absperrung vor Ort

Der unmittelbare Bereich rund um das Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Ein Video eines Leserreporters dokumentiert die Lage vor Ort.

Erhebliche Unruhe herrschte am Freitag in der Unteren Augartenstraße in Wien-Leopoldstadt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Vergiftungsgefahr
Blaualgen-Alarm: Dieses Gewässer ist lebensgefährlich für Hunde
| Versorgungskrise
Öl-Riese am Tropf: Putin muss Treibstoff importieren
| Hitzewelle
Frankreich im Hitze-Kollaps: Fast 9.000 Tote in einer Woche
| Wissenswert
Stoßdämpfer am Auto richtig verstehen warten und rechtzeitig ersetzen
| Bombendrohung
Bombendrohung am Zeugnistag – WEGA stürmt Schulgebäude
MEHR AKTUELLE NEWS