Bombendrohung am Zeugnistag – WEGA stürmt Schulgebäude

Polizei und WEGA rücken zur Vienna Business School Augarten aus – eine telefonische Drohung versetzt den Bezirk in Alarmbereitschaft.

Gegen 9 Uhr rückten Einsatzkräfte der Wiener Polizei sowie der WEGA zur Vienna Business School Augarten aus, nachdem dort eine telefonische Drohung eingegangen war. Der Einsatz dauerte zu diesem Zeitpunkt noch an, die Schule wurde systematisch durchsucht.

Absperrung vor Ort

Der unmittelbare Bereich rund um das Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Ein Video eines Leserreporters dokumentiert die Lage vor Ort.

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Erhebliche Unruhe herrschte am Freitag in der Unteren Augartenstraße in Wien-Leopoldstadt.