Ein toter Radfahrer, keine Identität, kein Täter – und ein Jäger, der jahrelang schwieg. Der Fall bleibt vorerst ungelöst.

Die Identität des toten Mannes, der im steirischen Murtal gefunden wurde, ist weiterhin ungeklärt. Hinweise aus der Bevölkerung, die nach einer TV-Ausstrahlung erhofft worden waren, blieben aus. Dem Jäger, der den Fund jahrelang verschwiegen hatte, konnte kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden.

Trotz umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen, DNA-Analysen und forensischer Untersuchungen verlief auch ein Abgleich mit bekannten Vermisstenfällen in Österreich und im Ausland bislang ergebnislos. Auch der Aufruf in der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“ brachte keinen entscheidenden Hinweis. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren vorerst eingestellt – bis neue Ermittlungsansätze vorliegen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rätselhafter Leichenfund

Seit Herbst 2025 beschäftigt ein rätselhafter Leichenfund im obersteirischen Murtal die Ermittlungsbehörden. Auch in der rund 2.500 Einwohner zählenden Gemeinde Pölstal wird seither darüber gerätselt, wie der unbekannte Radfahrer ums Leben kam – und warum ihn offenbar über mindestens zehn Jahre lang niemand vermisst hat. Vor so langer Zeit hatte ein Jäger die Leiche samt Fahrrad in der Nähe einer Wildtierfütterung im Bretsteingraben entdeckt.

Aus Sorge, das Wild zu beunruhigen, schwieg er zunächst. Erst im Mai des Vorjahres, offenbar im Zuge einer bevorstehenden Hofübergabe, erstattete er Meldung.

Verfahren eingestellt

Das Verfahren wegen des Verdachts der Unterdrückung von Beweismitteln wurde eingestellt. Ein strafbares Verhalten konnte dem Jäger nicht nachgewiesen werden. Wie die Staatsanwaltschaft Leoben festhält, stellt das Verschweigen eines Leichenfundes nach geltender Rechtslage keinen Straftatbestand dar – wenngleich die moralische Bewertung eine andere sein mag.

Der Tatbestand der Störung der Totenruhe sei jedenfalls nicht erfüllt worden, bestätigte Anika Maierhofer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, am Mittwoch.