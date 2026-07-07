Vater drohte Tochter mit Ertränken in der Donau: „Liebevoll gemeint“

Ein Streit ums Katzenklo, Drohungen und Schläge – ein Wiener Familienvater muss sich vor Gericht für häusliche Gewalt verantworten.

Ein stechender Geruch aus dem Katzenklo soll der Auslöser gewesen sein – zumindest jener Vorfall, der einen 38-jährigen Wiener Familienvater schließlich vor Gericht brachte. Dem Ukrainer, einem ehemaligen Boxtrainer und heute im IT-Bereich tätig, wurde am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gemacht. Die Anklageschrift umfasst Körperverletzung, gefährliche Drohung, versuchte Nötigung sowie fortgesetzte Gewaltausübung.

Fortgesetzte Gewaltausübung nach § 107b StGB ist in Österreich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht, wenn gegen eine andere Person längere Zeit hindurch fortgesetzt Gewalt ausgeübt wird.

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Mehrere Polizeieinsätze zwischen 2023 und 2026 gingen dem Verfahren voraus, im April schließlich wurde der Mann festgenommen.

Streit ums Katzenklo

Im Mittelpunkt der Anklage steht ein Vorfall vom 11. Mai 2025. An diesem Tag soll der Angeklagte seiner Tochter zweimal gegen Ohr und Hinterkopf geschlagen haben – vorangegangen war ein Streit darüber, wer das Katzenklo zu reinigen habe. Der Mann schilderte den Hergang vor Gericht abweichend: Da die Tochter sich die Katzen gewünscht habe, sei es ihre Aufgabe gewesen, das Klo zu säubern.

Während er im Homeoffice arbeitete, habe der Geruch in der Wohnung überhandgenommen, woraufhin er die Tochter daran erinnert habe. Seine Frau habe daraufhin aufgebracht reagiert und erklärt, die Tochter sei keine Putzfrau. Auch die Tochter selbst habe ihn abgekanzelt – er sei schließlich derjenige gewesen, der zu jenem Zeitpunkt allein in der Wohnung war, als das Klo zu riechen begann.

Weit über diesen einen Vorfall hinaus listet die Staatsanwaltschaft eine Reihe weiterer Übergriffe auf. Der Angeklagte soll seiner Ehefrau ein Hämatom zugefügt, sie gewürgt und ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zwei seiner vier minderjährigen Töchter sollen wiederholt Ohrfeigen und Schläge erhalten haben – was der Mann bestreitet.

Die Opfervertreterin schilderte, dass eine der Töchter eine aufgeplatzte Lippe davongetragen habe, eine andere nach Schlägen mit einem Kappenschirm unter einem anhaltenden Pfeifton im Ohr gelitten habe. Sie forderte 2.500 Euro Schmerzengeld für die Mutter und eine der Töchter sowie 1.500 Euro für die zweite betroffene Tochter.

Drohungen im Prozess

Besonders brisant: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seiner 13-jährigen Tochter gedroht zu haben, ihren Kopf so lange gegen die Wand zu schlagen, bis er verschmiert sei. Er erklärte, die Tochter habe lediglich ein ukrainisches Sprichwort mit dem Wort Wand falsch verstanden. Eine weitere Drohung räumte er hingegen ein: Ob er gedroht habe, sie in der Donau zu ertränken? – „Ja, das habe ich. Aber es war liebevoll gemeint“, so der Mandant von Anwalt Vadim Gusenov.

Die Richterin ließ diese Erklärung nicht unkommentiert: „In Österreich ist es halt verboten, seine Kinder zu schlagen und mit dem Tod zu bedrohen.“

Wegen noch ausstehender, qualitativ verbesserter Übersetzungen von Tonaufnahmen wurde die Verhandlung vertagt. Der Angeklagte wurde inzwischen unter strengen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.