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Bedrohung

Todesdrohungen gegen Ex-Frau: Polizei nimmt 52-Jährigen fest

Todesdrohungen gegen Ex-Frau: Polizei nimmt 52-Jährigen fest
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Sonntagabend in Wien-Favoriten endet für drei Menschen mit Todesangst – und für einen 52-Jährigen in Handschellen.

In Wien-Favoriten kam es am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 52-jähriger Mann seine Ex-Frau, deren neuen Lebensgefährten sowie die Mutter der Frau massiv bedroht hatte. Gegen 23 Uhr erschien der Mann vor der Wohnadresse seiner 44-jährigen Ex-Frau und richtete von der Straße aus Beschimpfungen und Todesdrohungen gegen die drei Personen.

Festnahme & Verbot

Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof nahmen den 52-Jährigen noch in der Nacht vorläufig fest. Zum Schutz der betroffenen Personen wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Das polizeiliche Betretungs- und Annäherungsverbot ist grundsätzlich auf zwei Wochen befristet und kann bei rechtzeitig beantragter gerichtlicher einstweiliger Verfügung auf bis zu vier Wochen verlängert werden. Seit 1. Jänner 2022 wird automatisch auch ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, unabhängig davon, ob die betroffene Person Waffen besitzt oder nicht.

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