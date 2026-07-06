Kroatien erklärt Grenzregeln: Wer auf die EU-Spur darf und wer nicht

Falsche Spur, echte Konsequenzen: An Kroatiens Grenzen gelten klare Regeln – und wer sie ignoriert, riskiert ein Bußgeld.

An den Grenzübergängen wurden Reisende über die geltenden Regeln für die Nutzung der jeweiligen Verkehrsspuren informiert – insbesondere jener, die mit dem Schild „EU, EWR, CH“ gekennzeichnet sind. Diese Spur steht ausschließlich Personen offen, denen das Recht auf Freizügigkeit nach EU-Recht zukommt: kroatischen Staatsangehörigen, Bürgerinnen und Bürgern anderer EU-Mitgliedstaaten sowie Angehörigen des Europäischen Wirtschaftsraums – also Island, Norwegen und Liechtenstein – und der Schweiz.

Zur Nutzung dieser Spur berechtigt sind darüber hinaus Drittstaatsangehörige, die als Familienangehörige von Personen mit Freizügigkeitsrecht gelten, einschließlich jener, die eine Aufenthaltskarte für Familienangehörige besitzen. Eigens hervorgehoben wurde, dass die Spur „EU, EWR, CH“ auch Drittstaatsangehörigen offensteht, die zwar keine solche Karte vorweisen können, jedoch dem Ein- und Ausreisesystem – kurz EES – unterliegen, sofern sie gemeinsam mit einem Kernfamilienmitglied reisen, das kroatischer Staatsangehöriger oder Bürger eines EU-, EWR- oder Schweizer Mitgliedstaates ist. Als konkretes Beispiel wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger angeführt, der in Begleitung eines kroatischen oder anderweitig EU-zugehörigen Familienmitglieds die Grenze passiert.

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Das Entry/Exit-System (EES) wird seit dem 12. Oktober 2025 im gesamten Schengen-Raum schrittweise eingeführt und ist nach einer Einführungsphase von sechs Monaten seit dem 10. April 2026 an allen Außengrenzen vollständig in Betrieb.

Spur „Alle Reisepässe“

Alle übrigen Drittstaatsangehörigen sind verpflichtet, die Spur „Alle Reisepässe“ zu verwenden. Dies betrifft Personen ohne geregelten Aufenthalt in der EU, die der Registrierungspflicht im EES unterliegen. In diese Spur können auch Drittstaatsangehörige geleitet werden, die von der EES-Registrierung ausgenommen sind, weil sie über gültige Aufenthaltstitel oder langfristige Visa eines Schengen-Staates verfügen.

Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen können Polizeibeamte je nach den Gegebenheiten des jeweiligen Grenzübergangs zusätzliche Spuren freigeben und Reisende zur Beschleunigung der Abfertigung umleiten.

Drohende Konsequenzen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass gegen Drittstaatsangehörige, die die Spur „EU, EWR, CH“ unberechtigt nutzen, verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen wegen Nichtbeachtung der entsprechenden Verkehrszeichen drohen.