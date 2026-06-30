Axt-Angriff: Mann tötet Freund seiner Ex-Lebensgefährtin

Eine Nacht in St. Veit an der Glan endet mit einem Toten, einer Schwerverletzten – und einem Täter, der sich selbst richtet.

In der Nacht auf Dienstag kam es in St. Veit an der Glan zu einer schweren Gewalttat: Ein 27-jähriger Mann griff zunächst seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin und anschließend deren neuen Partner, einen 29-Jährigen, mit einer Axt an. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, konnte jedoch fliehen und überlebte. Der 29-jährige Mann hingegen kam bei dem Angriff ums Leben.

Täter flieht, stirbt

Kurz nach der Tat beging der 27-Jährige Suizid. Laut Polizei, die sich gegenüber der APA dazu äußerte, steuerte er das Fahrzeug seiner Ex-Freundin auf der Klagenfurter Schnellstraße frontal in einen entgegenkommenden Lkw.