Blutbad beim Sorgerechtstermin: Vater erschießt sechs Mitarbeiter

Ein Sorgerechtsstreit endet in einem Massaker – sechs Tote, mehrere Verletzte, eine Stadt unter Schock.

Nach tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade verdichten sich am Montagabend die Informationen über den mutmaßlichen Täter und den Hintergrund der Tat. Ein 45-jähriger Mann hatte während eines Termins in der Einrichtung sechs Mitarbeiter erschossen. Er wurde noch am selben Tag festgenommen, ein Haftbefehl war zunächst nicht erlassen worden.

Als wahrscheinliches Motiv nannte Lüneburgs Polizeipräsidentin Kathrin Schuol auf einer Pressekonferenz am Montagabend einen Sorgerechtsstreit. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen in Deutschland geborenen Mann türkischer Herkunft aus dem Großraum Hannover.

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Sorgerechtsstreit als Motiv

Der 45-Jährige hatte in der Einrichtung einen Termin in Zusammenhang mit dem Sorgerecht für seine drei Monate alte Tochter – gemeinsam mit einem Teil der späteren Opfer. Weder das Kind noch die Mutter befinden sich unter den sechs Todesopfern.

Alle sechs Todesopfer sind Erwachsene und gehörten dem Personal der Jugendeinrichtung an. Fünf von ihnen starben noch am Tatort, eine sechste Person erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Unter den Getöteten befinden sich laut Schuol vier Frauen und zwei Männer. Darüber hinaus wurden mehrere weitere Personen verletzt, darunter einige schwer.

Polizeiliche Erkenntnisse zum Täter lagen den Behörden bereits vor, unter anderem im Bereich der Bedrohungsdelikte, wie Schuol erläuterte. Gleichzeitig hob sie hervor, dass der Mann im polizeilichen System bislang nicht als ausgeprägt gewalttätig erfasst gewesen sei. Die Festnahme erfolgte noch am Montagnachmittag.

Die Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt. Wie der Mann in ihren Besitz gelangte, ist noch nicht geklärt. Fest steht laut Polizeipräsidentin Schuol, dass er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß.

Ermittlungen laufen

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte mit, dass bis zum Abend kein Haftbefehl gegen den Festgenommenen beantragt worden war. Ob und zu welchem Zeitpunkt dies am Dienstag geschehen werde, sei noch offen und hänge vom weiteren Fortgang der Ermittlungen ab.

Zur Unterstützung der Ermittlungen hat die Polizei ein digitales Hinweisportal eingerichtet. Über eine eigens eingerichtete Website können Zeuginnen und Zeugen Informationen, Fotos oder Videoaufnahmen direkt an die Ermittler übermitteln. „Jeder Hinweis kann für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein.“

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens bezeichnete die Tat auf der Pressekonferenz als „kaltblütig“ und betonte, es handle sich um einen singulären Vorfall ohne Bezug zu anderen Bereichen. In der westlich von Hamburg gelegenen Stadt hatten zuletzt im vergangenen Jahr Auseinandersetzungen zwischen zwei Großfamilien im Rahmen eines Mordprozesses für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt.

Mit diesen früheren Ereignissen stehe der aktuelle Fall in keinerlei Zusammenhang, stellte die Ministerin klar und fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass diese schreckliche Tat Stade lange beschäftigen wird. Und sie wird auch Spuren hinterlassen.“