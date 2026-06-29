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Bluttat

Schießerei in Jugendeinrichtung: Mindestens fünf Tote in Stade

Schießerei in Jugendeinrichtung: Mindestens fünf Tote in Stade
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

In Stade erschüttert eine Schießerei – mehrere Menschen sterben, ein Verdächtiger ist in Polizeigewahrsam.

Bei einem Schusswechsel in Stade (Niedersachsen) sind am Montag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Schüsse fielen nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Dankersstraße, wie ein Polizeisprecher gegenüber BILD bestätigte: „Es wurde geschossen, es gibt mehrere Tote.“ Die Lage sei weiterhin dynamisch.

Mehrere Tote

Inzwischen wurde bekannt, dass die Zahl der Todesopfer bei mindestens fünf liegt. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einer Jugendeinrichtung.

Einen oder mehrere Tatverdächtige nahmen die Einsatzkräfte bereits fest. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt, die Ermittlungen dauern an.

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KO KOSMO-Redaktion
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