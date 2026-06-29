In Stade erschüttert eine Schießerei – mehrere Menschen sterben, ein Verdächtiger ist in Polizeigewahrsam.

Bei einem Schusswechsel in Stade (Niedersachsen) sind am Montag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Schüsse fielen nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Dankersstraße, wie ein Polizeisprecher gegenüber BILD bestätigte: „Es wurde geschossen, es gibt mehrere Tote.“ Die Lage sei weiterhin dynamisch.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Mehrere Tote

Inzwischen wurde bekannt, dass die Zahl der Todesopfer bei mindestens fünf liegt. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einer Jugendeinrichtung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Einen oder mehrere Tatverdächtige nahmen die Einsatzkräfte bereits fest. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt, die Ermittlungen dauern an.