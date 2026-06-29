Mord in der Fanzone: Schüsse überschatten WM-Fest in San José

WM-Stimmung und Blaulicht: In einer Fanzone der Bay Area überschattet ein tödlicher Angriff das Turnierfest. Inmitten der WM-Euphorie in den USA hat eine Schießerei in San José für Entsetzen gesorgt: In einem Unterhaltungspark, der während des Turniers als Fanzone genutzt wird, wurde ein Mensch erschossen. Ein weiteres Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass es mit Lebensgefahr in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Polizei von San José bestätigte den Vorfall über den Kurznachrichtendienst X und gab bekannt, dass in dem Fall wegen Mordes ermittelt wird. Mehrere Straßen rund um den Tatort wurden abgeriegelt.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries. This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Schuss in der Fanzone

Der Angriff ereignete sich am San-Pedro-Platz, der zu den Standorten der Fanzonen in der San Francisco Bay Area zählt und bei WM-Watch-Partys regelmäßig große Menschenmassen anzieht. Zum Zeitpunkt der Tat fanden glücklicherweise keine Live-Übertragungen statt: Am betreffenden Sonntag war mit dem Sechzehntelfinale zwischen Kanada und Südafrika, das mit 1:0 endete und um 14 Uhr Ortszeit abgepfiffen wurde, lediglich eine Partie angesetzt gewesen.

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Vor Ort zeigte sich ein massives Aufgebot der Polizei. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Behörden standen im Einsatz, eine auf einer Bahre liegende, mit einem weißen Tuch bedeckte Person wurde abtransportiert. Der Tatbereich wurde weiträumig abgesperrt, die meisten Lokale in der unmittelbaren Umgebung schlossen ihre Türen.

Eine Sicherheitsmitarbeiterin, die anonym bleiben wollte, da sie nicht befugt war, Auskünfte zu erteilen, schilderte, was sie am Tatort wahrgenommen hatte: „Er stöhnte noch immer vor Schmerzen. In seinem Nacken und auf seinem Rücken war Blut.“ Sie ergänzte: „Die Polizei sprach mit dem Sicherheitspersonal und Augenzeugen.“

Bay Area & WM

Die Bay Area umfasst auch das Stadion der San Francisco 49ers in Santa Clara, in dem sechs WM-Begegnungen ausgetragen wurden oder noch ausgetragen werden – darunter das Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien, das mit 3:1 gewonnen wurde. Als letztes Spiel in diesem Stadion steht in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) das Sechzehntelfinale zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina auf dem Programm.