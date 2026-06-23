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Aufstieg

Österreich kurz vor Aufstieg – dieser Gigant wartet in der K.O.-Phase

Österreich kurz vor Aufstieg – dieser Gigant wartet in der K.O.-Phase
Foto: epa/RONALD WITTEK, BENJAMIN FANJOY
2 Min. Lesezeit |

Österreich steht vor dem nächsten großen Schritt – und der Weg in die K.-o.-Phase führt durch Kansas City.

Österreich steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nach zwei absolvierten Spieltagen auf Rang zwei der ÖFB-Gruppe – der Aufstieg in die K.-o.-Phase ist zum Greifen nah. In der Nacht von Samstag auf Sonntag geht es ab 4 Uhr MESZ in Kansas City gegen Algerien, das Spiel ist live im sportkrone.at-Ticker zu verfolgen.

Rot-Weiß-Rot braucht im Kampf um Platz zwei in Gruppe J nicht mehr als ein Remis. Auch den Algeriern würde ein Unentschieden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genügen, um als einer der acht besten Dritten weiterzukommen. Interessant dabei: Österreich könnte den Aufstieg sogar noch eher als Algerien auch mit einer knappen Niederlage schaffen.

Schwerer Achtelfinalgegner

Wer im Achtelfinale wartet, steht schon grob fest – und es wird kein Leichtgewicht sein. In der K.-o.-Runde trifft das ÖFB-Team in jedem Fall auf einen Gruppensieger. Aktuell ist das Spanien, das nach einem torlosen Remis gegen Kap Verde und einem souveränen 4:0 gegen Saudi-Arabien die Gruppe H anführt.

Patrick Wimmer lässt sich davon nicht blenden: „Der Gegner wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, wenn wir weiterkommen.“ Argentinien, das die ÖFB-Gruppe bereits als Sieger abgeschlossen hat, würde es derweil mit Uruguay zu tun bekommen.

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