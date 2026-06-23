Sieben Jahre Haft: Pflegemutter tauschte Kind gegen Affen

200 Kinder in Jahrzehnten – und dann dieser Fall: Eine Pflegemutter aus Missouri steht vor Gericht, die Vorwürfe sind erschreckend.

Eine 70-jährige Frau aus Missouri ist zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden, nachdem sie versucht hatte, eines ihrer Pflegekinder gegen einen Affen einzutauschen. Brenda Deutsch hatte im Laufe der Jahrzehnte rund 200 Kinder und Jugendliche in ihrer Obhut.

Die Behörden wurden auf den Fall aufmerksam, als das betroffene Mädchen nicht mehr in der Schule erschien. Ermittlungen ergaben, dass das Kind zu einer Frau nach Texas gebracht worden war, die exotische Tiere hält – mehrere Hundert Kilometer vom Wohnort der Pflegemutter entfernt.

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Jahrelange Misshandlung

Laut Staatsanwaltschaft war das Mädchen über Jahre hinweg schwerer Misshandlung ausgesetzt. Deutsch soll das Kind mit einem Brett, Schuhen und anderen Gegenständen geschlagen sowie ihm Schläge ins Gesicht versetzt haben.

Als die Behörden das Mädchen in Texas auffanden, war es in einem verwahrlosten und unterernährten Zustand. Es befindet sich seither in staatlicher Obhut.

Schuldig gesprochen

Ursprünglich war Deutsch mit mehreren Anklagepunkten konfrontiert, darunter Kindesmissbrauch und Vernachlässigung. Im Zuge einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bekannte sie sich lediglich der Kindeswohlgefährdung schuldig, woraufhin die übrigen Anklagepunkte fallengelassen wurden.

Das Gericht verhängte daraufhin die Haftstrafe von sieben Jahren.