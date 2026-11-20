Zwölf Stunden pro Woche kommt eine Pädagogin zu Martin, dessen richtiger Name aus Persönlichkeitsschutz nicht genannt wird. Seine Eltern müssen den restlichen Unterrichtsstoff mit ihm erarbeiten. Dabei möchte der Jugendliche vor allem eines: wieder gemeinsam mit Gleichaltrigen eine Schule besuchen. Doch trotz bestandener Prüfungen und ärztlicher Empfehlungen ist das bislang nicht gelungen.

Schulstreit eskalierte bis zum Obsorgeverfahren

Die Geschichte begann 2023, als Martin nach mehreren schulischen Krisen von einer Mittelschule ausgeschlossen wurde. Später erhielt er die Diagnose Autismus. Nach einem Schulwechsel stellte die Bildungsdirektion Niederösterreich einen sonderpädagogischen Förderbedarf fest und wies ihn einer Sonderschule zu. Seine Eltern lehnten diese Schulform ab. Sie wollten, dass ihr Sohn mit entsprechender Unterstützung eine reguläre Mittelschule besuchen kann.

Der Konflikt nahm eine außergewöhnliche Wendung: Die Kinder- und Jugendhilfe beantragte beim Bezirksgericht, den Eltern die Obsorge zu entziehen. Ein gerichtlich beauftragtes Gutachten bestätigte jedoch deren Erziehungsfähigkeit und empfahl für Martin ausdrücklich den Besuch einer Mittelschule mit entsprechender Unterstützung. Der Obsorgeantrag wurde daraufhin zurückgezogen.

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Die Kosten des Gutachtens von rund 8.000 Euro musste die Familie nach eigenen Angaben selbst tragen.

Alle Prüfungen geschafft, trotzdem kein Schulplatz

Im September 2025 absolvierte Martin sämtliche Feststellungsprüfungen über den Jahresstoff der dritten Klasse Mittelschule erfolgreich. Dennoch scheiterte die anschließende Aufnahme an einer anderen Mittelschule. Die Familie erhob dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Eine Entscheidung stand laut dem ORF-Bericht vom 16. November noch aus.

Die Bildungsdirektion Niederösterreich betont, vorhandene Gutachten würden in den Verfahren berücksichtigt. Die Beurteilung könne sich allerdings auch ausschließlich auf schulinterne Expertise stützen. Die Schulplatzvergabe erfolge im Sinne der Wahlfreiheit. Zugleich räumte die Bildungsdirektion zu Schulbeginn 2025/26 einen Mangel an sonderpädagogischen Fachkräften ein. Hier zeigt sich ein grundlegender Widerspruch: Was bedeutet das Recht auf gemeinsame Bildung, wenn die dafür benötigten Fachkräfte oder Schulplätze fehlen?

Der Wohnort kann über die Schullaufbahn entscheiden

Das österreichische Bildungsministerium erklärt ausdrücklich, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf grundsätzlich entweder eine geeignete Sonderschule oder eine entsprechend ausgestattete Regelschule besuchen können. Voraussetzung ist unter anderem, dass ein geeignetes Angebot vorhanden und erreichbar ist. Genau diese Einschränkung könnte für viele Familien entscheidend sein.

Ein im Oktober veröffentlichter Bundesländervergleich von Lebenshilfe, Diakonie und Inklusion Österreich zeigt erhebliche Unterschiede: Während in der Steiermark 84 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit anderen Kindern unterrichtet werden, sind es in Tirol lediglich 43 Prozent. In Niederösterreich und Wien besucht ungefähr die Hälfte der betroffenen Kinder eine Sonderschule. Damit wird eine bemerkenswerte gesellschaftliche Frage sichtbar: Wie kann es sein, dass die Chancen auf gemeinsamen Unterricht innerhalb desselben Landes derart unterschiedlich ausfallen?

Die Folgen reichen weit über die Schulzeit hinaus

Dabei geht es nicht ausschließlich darum, in welchem Klassenzimmer Kinder ihre Schuljahre verbringen. Eine österreichische Langzeituntersuchung des Instituts für Höhere Studien zeigt, dass ehemalige Sonderschüler später deutlich häufiger Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung haben als Jugendliche aus inklusiven Schulformen.

Die Untersuchung belegt einen Zusammenhang, aber nicht, dass die Schulform allein diese Unterschiede verursacht. Unterschiedliche Unterstützungsbedürfnisse und Lebensumstände spielen ebenfalls eine Rolle. Dennoch stellt sich die Frage, ob die schulische Trennung bestehende Nachteile zusätzlich verstärken kann. Für Martins Familie geht es zunächst um etwas viel Unmittelbareres: einen Platz in einer Mittelschule.