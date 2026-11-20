Preisschock

Die Zahl der Syphilis-Infektionen steigt. In Wien wurden im vergangenen Jahr bereits 600 Fälle registriert, ein Plus von 24 Prozent. Auch europaweit erreicht die Geschlechtskrankheit neue Höchststände. Experten sehen einen Zusammenhang mit dem sinkenden Kondomgebrauch und warnen vor unterschätzten Infektionen.

Die Syphilis galt lange Zeit als eine der bekanntesten Geschlechtskrankheiten der Geschichte. Doch mittlerweile rückt die bakterielle Infektion wieder stärker in den Fokus der Gesundheitsbehörden. Die aktuellen Zahlen aus Wien zeigen, wie ernst die Entwicklung ist: 2025 wurden laut dem Wiener Gesundheitsamt 600 Syphilis-Fälle registriert. Im Jahr davor waren es noch 485. Das entspricht einem Anstieg um rund 24 Prozent.

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Auch bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. So wurden in Wien im vergangenen Jahr knapp 2.000 Gonorrhoe-Fälle (Tripper) gemeldet, 15 Prozent mehr als 2024. Das Wiener Gesundheitsamt beobachtet zudem eine Zunahme riskanteren Sexualverhaltens. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, müsse mit weiter steigenden Infektionszahlen gerechnet werden.

Europa verzeichnet neue Höchststände

Die Entwicklung beschränkt sich keineswegs auf Österreich. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) veröffentlichte im Mai 2026 seinen aktuellen Bericht für das Jahr 2024. Demnach wurden in 29 EU- und EWR-Staaten insgesamt 45.577 bestätigte Syphilis-Fälle registriert. Die Melderaten haben sich seit 2015 mehr als verdoppelt und erreichten damit den höchsten Stand innerhalb des vergangenen Jahrzehnts.

Besonders häufig betroffen sind Männer zwischen 25 und 34 Jahren. Bei den Fällen, bei denen die Übertragungsgruppe bekannt war, entfielen 69 Prozent auf Männer, die Sex mit Männern haben. Gleichzeitig beobachten die europäischen Fachleute seit 2021 einen kontinuierlichen Anstieg bei heterosexuellen Männern und Frauen in sämtlichen erwachsenen Altersgruppen. Die Infektion beschränkt sich damit längst nicht mehr auf einzelne Bevölkerungsgruppen.

Weniger Kondome, mehr Infektionen

Warum die Infektionszahlen steigen, beschäftigt auch österreichische Fachärzte. Claudia Heller-Vitouch, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, sieht einen wesentlichen Faktor im veränderten Umgang mit HIV. Weil HIV mittlerweile als behandelbare chronische Erkrankung wahrgenommen werde und die Angst vor AIDS abgenommen habe, würden Kondome seltener verwendet. Das begünstige die Übertragung anderer Geschlechtskrankheiten.

Auch Veränderungen im Sexualverhalten spielen eine Rolle. Bestimmte Konstellationen, etwa wechselnde Sexualpartner oder ungeschützter Geschlechtsverkehr, können die Verbreitung zusätzlich begünstigen. Besonders problematisch ist dabei, dass eine Infektion nicht immer sofort erkannt wird.

Die Krankheit bleibt oft unbemerkt

Syphilis wird durch das Bakterium Treponema pallidum ausgelöst und hauptsächlich beim Geschlechtsverkehr übertragen. Die Erkrankung kann unterschiedliche Stadien durchlaufen. Im ersten Stadium entsteht häufig ein kleines, schmerzloses Geschwür an der Eintrittsstelle des Erregers. Dieses kann von selbst wieder verschwinden, obwohl die Infektion weiterhin im Körper vorhanden ist.

Im weiteren Verlauf können Hautausschläge, geschwollene Lymphknoten, Fieber und weitere Beschwerden auftreten. Besonders tückisch: Auch diese Symptome können wieder abklingen. Ohne Behandlung kann die Erkrankung jedoch über Jahre im Körper bleiben und später schwere Schäden verursachen. Betroffen sein können unter anderem das Nervensystem, das Herz und andere Organe.

Eine besondere Gefahr besteht während einer Schwangerschaft. Die Infektion kann auf das ungeborene Kind übertragen werden und schwerwiegende Folgen haben. Das ECDC registrierte europaweit einen besonders besorgniserregenden Anstieg angeborener Syphilis: Zwischen 2023 und 2024 stieg die Zahl der gemeldeten Fälle in den 14 Ländern mit entsprechenden Daten von 78 auf 140.

Syphilis ist heilbar, frühe Diagnose entscheidend

Trotz der steigenden Zahlen gibt es eine wichtige medizinische Nachricht: Syphilis ist mit Antibiotika, insbesondere Penicillin, grundsätzlich gut behandelbar und heilbar. Entscheidend ist allerdings, dass die Infektion rechtzeitig erkannt wird. Bleibt sie unbehandelt, können bereits entstandene Organschäden unter Umständen dauerhaft bestehen bleiben.

Fachleute empfehlen deshalb, bei einem möglichen Risikokontakt oder entsprechenden Beschwerden ärztlichen Rat einzuholen und sich testen zu lassen. Kondome senken das Ansteckungsrisiko deutlich, bieten bei Syphilis aber keinen vollständigen Schutz, wenn infektiöse Hautstellen außerhalb des bedeckten Bereichs liegen. Auch Sexualpartner sollten bei einer bestätigten Infektion informiert und gegebenenfalls untersucht werden.

Die steigenden Zahlen zeigen, dass sexuell übertragbare Krankheiten wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein rücken müssen. Denn eine Infektion, die heute gut behandelt werden kann, kann bei verspäteter Diagnose schwerwiegende Folgen haben.