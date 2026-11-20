Ein Geburtstagsgruß am Vormittag, die Trennung am Nachmittag. Für Ian Evatt endet in Blackpool ein Kapitel an seinem Ehrentag.

Glückwunsch am Morgen, Rauswurf am Nachmittag: Der FC Blackpool hat sich ausgerechnet an seinem 45. Geburtstag von Trainer Ian Evatt getrennt. Der Klub hatte ihm am Vormittag auf X noch gratuliert und einen schönen Tag gewünscht. Keine sieben Stunden später verkündete er am Nachmittag das Ende der Zusammenarbeit.

Zwölf Monate stand Evatt an der Seitenlinie. Im Oktober 2025 hatte er im Nordwesten Englands das Amt von Steve Bruce übernommen. Am 19. November 2026 teilte Blackpool mit, dass Steve Thompson für das folgende Spiel die Mannschaft betreuen werde.

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Sportliche Lage

Sportlich rangiert der englische Drittligist nach 13 Spieltagen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, der Vorsprung auf die Gefahrenzone ist also hauchdünn. Dabei gehörte Blackpool früher zur höchsten englischen Spielklasse.

Evatts Vergangenheit

Evatt kennt den Verein bestens aus seiner Zeit als Profi. Sechs Jahre lang verteidigte er für die Seasiders und bestritt mehr als 250 Spiele.

Mit dem Klub schaffte er den Aufstieg in die Premier League.