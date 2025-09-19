The Special One kehrt heim: Mourinho übernimmt Benfica

José Mourinho kehrt als Trainer zu Benfica Lissabon zurück. Der Starcoach, der im August 2025 bei Fenerbahçe Istanbul nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation entlassen wurde, unterschrieb beim portugiesischen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027. Die Entlassung erfolgte, nachdem Mourinho öffentlich die Transferpolitik des türkischen Vereins kritisiert hatte. Für den 62-jährigen Taktiker schließt sich damit ein Kreis, denn bei Benfica begann im September 2000 seine beeindruckende Trainerkarriere, als er seine ersten Schritte auf der großen Fußballbühne machte.

In den mehr als zwei Jahrzehnten seit seinem Debüt als Cheftrainer hat „The Special One“ bei insgesamt neun verschiedenen Vereinen an der Seitenlinie gestanden. Seine Trophäensammlung liest sich wie ein Who-is-who der bedeutendsten Titel im Klubfußball – gekrönt von zwei Champions-League-Triumphen mit dem FC Porto und Inter Mailand.

Nun folgt die Heimkehr des portugiesischen Erfolgstrainers, der nach der Entlassung von Bruno Lage sofort wieder ins internationale Rampenlicht tritt und mit Benfica auch in der Königsklasse angreifen wird. Seine erste Amtszeit bei Benfica war aufgrund von Präsidentschaftswahlen nur von kurzer Dauer, doch nun erhält Mourinho die Chance auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit seinem Heimatverein.