Gerade rund um die Weihnachtsferien besuchen zahlreiche Menschen aus Österreich ihre Angehörigen in Serbien, Bosnien-Herzegowina oder Montenegro. Manchmal ergibt sich dabei auch ein tierischer Familienzuwachs: Ein Welpe wird von Verwandten verschenkt, ein Hund aus dem Tierheim adoptiert oder ein Tier bei einem Züchter gekauft. Was zunächst nach einer unkomplizierten Heimreise aussieht, kann jedoch erhebliche Schwierigkeiten verursachen.

Derselbe Hund, aber völlig unterschiedliche Regeln

Die Europäische Union unterscheidet zwischen privaten Heimtierreisen und der Einfuhr von Tieren, die verkauft oder deren Eigentum übertragen werden soll. Wer mit seinem eigenen Hund von Österreich nach Serbien fährt und anschließend zurückkehrt, fällt grundsätzlich unter die Regeln für nichtkommerzielle Heimtierreisen.

Anders sieht es aus, wenn ein Hund eigens aus Serbien nach Österreich gebracht wird, um dort verkauft oder an einen neuen Besitzer vermittelt zu werden. Auch bei einer Adoption aus einem Tierheim können die strengeren Einfuhrvorschriften gelten. Die entscheidende Überraschung: Es muss überhaupt kein Geld fließen. Eine unentgeltliche Eigentumsübertragung ist nicht automatisch eine gewöhnliche Heimtierreise. Für die zuständigen Behörden zählt der rechtliche Zweck der Verbringung und nicht allein, ob jemand mit dem Tier im eigenen Auto unterwegs ist.

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Seit Juni gelten neue Erleichterungen

Im Juni 2026 hat die EU gleich zwei wichtige Änderungen beschlossen. Serbien und Montenegro wurden in jene Länderlisten aufgenommen, aus denen Hunde, Katzen und Frettchen unter bestimmten Voraussetzungen ohne den bisher erforderlichen Tollwut-Antikörpertest einreisen dürfen. Die Erleichterung betrifft sowohl private Heimtierreisen als auch die reguläre Einfuhr von Tieren. Die beiden Verfahren bleiben dennoch rechtlich verschieden.

Für die private Einreise sind weiterhin ein Mikrochip, eine gültige Tollwutimpfung und die vorgeschriebenen Begleitdokumente notwendig. Bei Tieren aus Serbien ist grundsätzlich eine amtliche Tiergesundheitsbescheinigung erforderlich. Bei der Rückreise mit einem bereits in der EU gehaltenen Tier kann ein korrekt ausgefüllter EU-Heimtierausweis genügen. Die Erstimpfung gegen Tollwut darf frühestens im Alter von zwölf Wochen erfolgen. Anschließend müssen mindestens 21 Tage vergehen, bis sie für die Einreise gültig ist.

Warum der Grenzübergang entscheidend sein kann

Besonders kompliziert wird es bei einem Tierkauf oder einer Adoption. Bei einer regulären Einfuhr müssen zusätzliche Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu zählen eine geeignete Herkunftseinrichtung, besondere Veterinärdokumente und eine tierärztliche Kontrolle an einer dafür zugelassenen EU-Grenzkontrollstelle.

Ein gewöhnlicher Grenzübergang für Reisende ist nicht automatisch für die Einfuhr eines gekauften oder zur Adoption bestimmten Hundes zugelassen.

Wer beispielsweise von Belgrad über Ungarn nach Österreich fährt, muss daher bereits vor der Abreise klären, über welche Grenzkontrollstelle das Tier überhaupt eingeführt werden darf. Die Ankunft muss grundsätzlich mindestens einen Werktag vorher angemeldet werden. Zudem ist ein entsprechendes gemeinsames Gesundheitseingangsdokument erforderlich. Einfach den Hund auf den Rücksitz setzen und auf eine Kontrolle hoffen, ist somit keine Lösung.

Selbst auf Behördenseiten finden sich unterschiedliche Angaben

Die Rechtsänderungen haben noch eine weitere bemerkenswerte Folge. Eine weiterhin abrufbare FAQ-Seite des österreichischen Bundesamts für Verbrauchergesundheit (BAVG) erklärt, dass Hunde und Katzen aus Serbien bei einem Kauf oder einer Adoption mindestens sieben Monate alt sein müssten. Diese Auskunft beruht jedoch auf den früheren Anforderungen einschließlich Tollwut-Antikörpertest.

Die aktualisierte allgemeine Einfuhrinformation des BAVG führt Serbien inzwischen unter den Ländern ohne verpflichtende Titerbestimmung. Dort wird für die reguläre Einfuhr ein Mindestalter von 16 Wochen genannt. Wer sich auf ältere Informationen verlässt, kann deshalb zu einer falschen Einschätzung der aktuellen Rechtslage gelangen. Die übrigen Einfuhrvoraussetzungen bleiben selbstverständlich bestehen.

Das sollten Reisende vor der Heimfahrt wissen

Wer seinen bereits in Österreich gehaltenen Hund nur auf einen Familienbesuch mitnimmt, sollte vor der Reise insbesondere Mikrochip, Tollwutimpfung und EU-Heimtierausweis kontrollieren. Wer dagegen einen Hund in Serbien kaufen oder adoptieren möchte, sollte die Einfuhr mit der zuständigen Veterinärbehörde im Voraus abklären. Das gilt auch für Tiere, die von einer Tierschutzorganisation vermittelt werden.

Die neuen EU-Erleichterungen machen das Reisen mit Haustieren tatsächlich einfacher. Sie bedeuten aber nicht, dass jeder Hund aus Serbien ohne weitere Formalitäten nach Österreich gebracht werden darf. Und genau dieser Unterschied kann darüber entscheiden, ob ein neuer vierbeiniger Familienbegleiter problemlos einreisen darf oder die gemeinsame Heimreise bereits an der EU-Außengrenze endet.